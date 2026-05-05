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¿Tensión en La Casa?: Violeta Bergonzi no se quedó con nada y enfrentó a varios jugadores

La mujer llegó con la misión de ser atendida por todos los participantes para otorgar puntos.

Foto: Canal RCN
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mayo 05 de 2026
05:34 p. m.
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La decimoséptima semana dentro de la casa más famosa del país inició con una inesperada sorpresa ya que el ‘Jefe’ decidió que la habitación tormenta, que actualmente se encuentra desocupada, ahora será el lugar para la experiencia vip en la que habrá arrendatarios.

Para cada visita los habitantes tendrán que asumir un rol específico como botones, cocinero, mucama, entre otras labores propias de un hotel.

El objetivo es claro, todos deben ofrecer el mejor servicio para que cada uno de los visitantes se sienta cómodo y ofrezca puntajes que se verán reflejados para la próxima prueba de beneficio y castigo.

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¿Cómo fue el ingreso de Violeta Bergonzi?

La indicación por parte del ‘Jefe’ y los presentadores fue clara ya que todos fueron notificados que este martes los participantes tendrían que tener la casa impecable para la visita que iba a llegar en cualquier instante.

El timbre sonó y Beba fue la encargada de abrir la puerta para llevarse la sorpresa de que Violeta Bergonzi iba a ser la primera huésped de la dinámica. La ganadora de la más reciente edición de MasterChef Celebrity fue recibida con una alfombra roja y con la formación de todos los jugadores en sus respectivos papeles.

Por supuesto, la mujer no dudó en saludar a cada uno de estos, quienes llevaban puesta su indumentaria. Sin embargo, su expresión cambió al ver a Tebi Bernal ya que le manifestó que percibía tristeza en él por lo que decidió ingresar con este a la piscina de pelotas para subir su energía.

La jornada siguió con normalidad y todos los participantes han estado a disposición de los requerimientos de la famosa, quien ha compartido otros espacios como cocinar, enseñarle a barrer a Tebi y bailar con ‘Campanita’.

No obstante, los internautas ya han hecho énfasis en algunos de los comentarios que ha hecho hacia Juanda Caribe y Mariana Zapata. Esta exaltó lo que logró percibir de sus miradas y le negó a Alejandro la posibilidad de poder entablar una relación con la antioqueña.

Otros de los comentarios, por parte de la mujer, han ido dirigidos directamente hacia Caribe ya que le recalcó que fue descubierto en un hotel en Chía y lo asemejó con una santa paloma.

Una reciente confrontación generó las lágrimas de Valentino Lázaro ya que Violeta le manifestó su inconformidad con sus declaraciones sobre su apariencia física.

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Primer participante del top 6

Por otro lado, los participantes se enfrentaron en la más reciente prueba por el liderato en la que Valentino Lázaro salió victorioso. De esta manera, se convirtió en el primer participante dentro del top 6. Sin embargo, no tendrá el poder de nominar directamente a uno de sus contrincantes para la próxima jornada.

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