Bebé indígena muere en Bucaramanga en medio de un presunto “paseo de la muerte”: culpan a Nueva EPS

La comunidad indígena u’wa de la vereda Aguablanca, en el municipio de El Cerrito, Santander acusa a la Nueva EPS de no garantizar atención médica oportuna a un bebé de tres meses que falleció tras un brote de tosferina.

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El recorrido sin atención médica

Según los líderes de la comunidad, el menor presentó síntomas durante más de 12 días y fue tratado inicialmente con medicina ancestral. Ante el agravamiento de la enfermedad, fue remitido al centro asistencial de Cubará, Boyacá, y posteriormente trasladado a Saravena, Arauca, donde murió.

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La comunidad denuncia que el niño no recibió atención adecuada en ninguno de los tres departamentos a los que fue remitido.

El brote de tosferina afecta actualmente a más de 300 integrantes de la comunidad u’wa en Aguablanca. Hace apenas 20 días otro miembro falleció en Villavicencio, lo que ha encendido las alarmas sobre la falta de respuesta institucional.

Autoridades y comunidad buscan acuerdos

Los indígenas señalan que fueron desafiliados de la IPS que históricamente les prestaba servicios de salud, sin concertación previa con la Secretaría de Salud departamental ni con la Nueva EPS. Por ello, realizaron una protesta frente a la Secretaría de Salud de Santander para exigir la restitución de los servicios.

En la tarde de este martes, representantes de la comunidad se reunieron con delegados de la Nueva EPS y autoridades de salud en Santander. El objetivo es lograr un acuerdo que permita restablecer la atención en la IPS vinculada a la comunidad indígena, que atiende a poblaciones en Boyacá, Arauca y Santander. Las autoridades anunciaron que el próximo lunes esperan concretar un pacto definitivo.

Mientras tanto, la comunidad insiste en que la falta de atención oportuna ya cobró la vida de un menor y exige que no se repitan más tragedias.