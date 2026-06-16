“Me he tenido que acostar sin comer”: así es el drama en el Hospital de Bocagrande por falta de pagos

La crisis en el sector salud se está sintiendo en el Hospital de Bocagrande, norte de Cartagena. A los empleados les adeudan al menos cuatro meses de su salario.

Por causa de esta situación, el personal cesó sus actividades hasta que no haya solución. Si bien se han convocado reuniones, lo cierto es que la falta en el pago ha afectado considerablemente sus estilos de vida.

Trabajadores rompen en llanto

¿Por qué no les han pagado? El motivo radica en la deuda que tiene la EPS Coosalud, intervenida por el Gobierno, la cual superó los 70.000 millones de pesos.

La voz de los trabajadores muestra cómo es la gravedad de la situación. El enfermero Jesús Carrasquilla rompió en llanto al contar su realidad: “Muchas veces no he tenido para alimentarme y me he tenido que acostar así sin comer. En la madrugada me ha despertado el hambre”.

Las lágrimas del trabajador son el reflejo de la angustia e impotencia ocasionada por la difícil situación financiera que afronta el centro médico.

¿Qué medidas se han tomado?

“Estoy preocupada, porque soy madre cabeza de hogar. Vivo en Turbaco, por lo que es difícil coger tres buses cuando no puedo venir en moto. Eso es un hueco en el bolsillo”, comentó Ana del Rosario Garcés, auxiliar de enfermería.

La suspensión de atención ha obligado a que las autoridades pongan en marcha un plan de contingencia. Rafael Navarro, director del Departamento Administrativo de Salud de Cartagena (DADIS), reveló que se está impulsando una reorganización con las IPS, incluyendo el Hospital de Bocagrande.

Solamente cuatro pacientes permanecen hospitalizados, mientras que los demás fueron trasladados por sus EPS a otros centros de atención.

Cabe mencionar que hace pocos días, la Superintendencia de Salud posesionó a Mauricio José Cuartas como nuevo interventor de Coosalud. Sin embargo, a la Procuraduría llegó una denuncia por presuntas irregularidades.