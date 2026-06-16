CANAL RCN
Salud y Bienestar Video

“Me he tenido que acostar sin comer”: así es el drama en el Hospital de Bocagrande por falta de pagos

Se estima que desde hace cuatro meses no reciben sueldo por la crisis que ha generado la deuda millonaria de la EPS Coosalud.

Noticias RCN

junio 16 de 2026
02:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La crisis en el sector salud se está sintiendo en el Hospital de Bocagrande, norte de Cartagena. A los empleados les adeudan al menos cuatro meses de su salario.

El Hospital de Bocagrande está en crisis: no les pagan a los trabajadores desde hace meses
RELACIONADO

El Hospital de Bocagrande está en crisis: no les pagan a los trabajadores desde hace meses

Por causa de esta situación, el personal cesó sus actividades hasta que no haya solución. Si bien se han convocado reuniones, lo cierto es que la falta en el pago ha afectado considerablemente sus estilos de vida.

Trabajadores rompen en llanto

¿Por qué no les han pagado? El motivo radica en la deuda que tiene la EPS Coosalud, intervenida por el Gobierno, la cual superó los 70.000 millones de pesos.

La voz de los trabajadores muestra cómo es la gravedad de la situación. El enfermero Jesús Carrasquilla rompió en llanto al contar su realidad: “Muchas veces no he tenido para alimentarme y me he tenido que acostar así sin comer. En la madrugada me ha despertado el hambre”.

Las lágrimas del trabajador son el reflejo de la angustia e impotencia ocasionada por la difícil situación financiera que afronta el centro médico.

¿Qué medidas se han tomado?

“Estoy preocupada, porque soy madre cabeza de hogar. Vivo en Turbaco, por lo que es difícil coger tres buses cuando no puedo venir en moto. Eso es un hueco en el bolsillo”, comentó Ana del Rosario Garcés, auxiliar de enfermería.

La suspensión de atención ha obligado a que las autoridades pongan en marcha un plan de contingencia. Rafael Navarro, director del Departamento Administrativo de Salud de Cartagena (DADIS), reveló que se está impulsando una reorganización con las IPS, incluyendo el Hospital de Bocagrande.

Solamente cuatro pacientes permanecen hospitalizados, mientras que los demás fueron trasladados por sus EPS a otros centros de atención.

Cabe mencionar que hace pocos días, la Superintendencia de Salud posesionó a Mauricio José Cuartas como nuevo interventor de Coosalud. Sin embargo, a la Procuraduría llegó una denuncia por presuntas irregularidades.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inteligencia Artificial

Muñecas con IA estarían ayudando a combatir la soledad y la depresión en adultos mayores

Cartagena

El Hospital de Bocagrande está en crisis: no les pagan a los trabajadores desde hace meses

Medellín

Hospital General de Medellín suspende atención a algunos pacientes por millonarias deudas de las EPS

Otras Noticias

Bogotá

Directora del ICBF aclara qué fue lo que pasó en el caso del extranjero y los menores en Bogotá

Astrid Cáceres, directora del Bienestar Familiar, estuvo en A lo que vinimos hablando del caso que causó confusión en el último fin de semana.

Resultados lotería

SUPER ASTRO SOL: ya hay resultado del último sorteo de este martes 16 de junio de 2026

¡Los ganadores siguen conociendo su suerte tras el Super Astro Sol de este 16 de junio! Descubra aquí el resultado exacto.

Estados Unidos

Irán y EE. UU. podrán entrar en una nueva fase de diálogos firmado su acuerdo de paz

Mundial de fútbol

Rival de la Selección Colombia se queda sin técnico: confirmaron la fecha de su salida

Mundial de fútbol

Mundial 2026: así está elevando las exigencias sobre la experiencia audiovisual