Rival de la Selección Colombia se queda sin técnico: confirmaron la fecha de su salida

A solo unas horas de que la Selección de Portugal haga su debut oficial en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 frente a la República Democrática del Congo, se ha destapado una noticia que sacude por completo los cimientos del campamento luso.

El director técnico de la escuadra portuguesa, el español Roberto Martínez, dejará su cargo de manera voluntaria e irrevocable una vez que concluya la participación del equipo en la cita mundialista, sin importar el resultado que obtenga en Norteamérica.

Fuentes cercanas a la federación y reportes adelantados por medios internacionales como talkSPORT confirman que el estratega de 52 años ha tomado la decisión personal de no renovar su contrato, el cual expira de forma oficial a finales del próximo mes de julio de 2026.

BOMBAZO antes del debut mundialista

El anuncio llega en un momento de altísima tensión y expectativa, justo cuando Portugal se prepara para afrontar la fase de grupos en el Grupo K, sector que comparte con la República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.

A pesar de los temores de ciertos sectores de la afición sobre cómo pueda impactar esta noticia en el vestuario, el entorno del técnico asegura que la plantilla está plenamente enfocada en el torneo y que Martínez busca el "broche de oro" definitivo para cerrar su ciclo.

Con esta resolución, el entrenador catalán se convierte en el segundo estratega en definir su salida en lo que va de esta Copa del Mundo, sumándose al fulminante despido de Sabri Lamouchi en el banquillo de Túnez tras caer 5-1 ante Suecia en su estreno. Sin embargo, a diferencia de Lamouchi, lo de Martínez responde puramente a una postura propia y meditada sobre su porvenir profesional.

¿Cuál será el futuro del entrenador?

El futuro de Roberto Martínez posterior al mes de julio sigue abierto, aunque los primeros informes apuntan a un anhelado regreso al fútbol de clubes, una faceta que no ejerce desde mayo de 2016 cuando fue destituido del Everton inglés.

El técnico español no vería con malos ojos retornar a los banquillos de la Premier League, donde también dirigió con éxito al Swansea City y al Wigan Athletic (con quien ganó la histórica FA Cup en 2013).

No obstante, su cotizado cartel en el plano internacional tras guiar a selecciones del calibre de Bélgica (tercer lugar en Rusia 2018) y Portugal le asegura tener un abanico amplio de ofertas tanto en el balompié europeo como en otros combinados nacionales de élite. Por ahora, el objetivo es uno solo: llevar a Portugal a ganar su primera Copa del Mundo.