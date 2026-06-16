Mundial 2026: así está elevando las exigencias sobre la experiencia audiovisual

La Copa Mundial de la FIFA 2026 volvió a reunir a millones de personas alrededor de uno de los eventos deportivos más seguidos del planeta. Más allá de lo que ocurre en las canchas de Estados Unidos, México y Canadá, el torneo también refleja cambios en la manera en que los aficionados consumen los espectáculos deportivos y en las expectativas que tienen frente a la experiencia audiovisual.

Durante las últimas décadas, la televisión ha sido el principal punto de encuentro para seguir los partidos de la Selección Colombia y de las grandes potencias del fútbol mundial. Sin embargo, los avances tecnológicos han modificado significativamente la forma en que se viven estas transmisiones, con imágenes de mayor definición, sistemas de procesamiento más sofisticados y formatos de pantalla que buscan ofrecer una sensación más cercana a la de los estadios.

La transformación no responde únicamente a la evolución de los dispositivos electrónicos. También está relacionada con el papel que ocupan los grandes eventos deportivos dentro de la vida cotidiana. Los partidos continúan siendo espacios de encuentro familiar y social, pero ahora se desarrollan en un entorno donde la tecnología juega un papel cada vez más importante en la experiencia de los espectadores.

La tecnología redefine el consumo de los grandes eventos deportivos

Expertos del sector tecnológico coinciden en que el deporte ha sido históricamente uno de los principales impulsores de innovación en materia audiovisual. La necesidad de transmitir encuentros con mayor detalle ha impulsado mejoras constantes en resolución, contraste, color y procesamiento de imagen.

En Colombia, el inicio del Mundial ha servido para evidenciar esta tendencia. Empresas del sector destacan que los usuarios muestran un interés creciente por experiencias más inmersivas durante las transmisiones deportivas, especialmente en eventos de alcance global como la Copa del Mundo.

La evolución tecnológica también coincide con cambios en los hábitos de consumo. Hoy, los espectadores combinan la transmisión tradicional con contenidos complementarios en plataformas digitales, redes sociales y aplicaciones móviles, generando una experiencia más interactiva que la que existía en torneos anteriores.

"Esta coyuntura refleja una aceleración digital en la que los usuarios no solo compran más, sino que son cada vez más exigentes al buscar pantallas con especificaciones avanzadas para disfrutar del torneo", afirma Catherin Ospina, gerente de Mercadeo de LG Electronics Colombia.

El fútbol sigue siendo un fenómeno que conecta generaciones

A pesar de los cambios tecnológicos, especialistas señalan que el atractivo principal sigue siendo el mismo: la capacidad del fútbol para reunir a personas de diferentes edades alrededor de una misma emoción. El Mundial continúa siendo uno de los pocos eventos capaces de paralizar actividades cotidianas y generar conversaciones simultáneas en millones de hogares.

En ese contexto, la tecnología aparece como una herramienta que acompaña la experiencia deportiva, pero no la reemplaza. La pasión por el juego, las celebraciones y los momentos decisivos siguen siendo el centro de atención. Lo que ha cambiado es la forma en que esos instantes llegan a los espectadores, en un escenario donde la innovación audiovisual tiene cada vez mayor protagonismo.

"Hoy la tecnología permite que pantallas de 75, 85, e incluso de más de 100 pulgadas puedan integrarse perfectamente en espacios residenciales sin sacrificar calidad de imagen, nitidez o comodidad visual; y el consumidor busca aprovechar esa oportunidad", concluye Catherin Ospina.