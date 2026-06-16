Irán y EE. UU. podrán entrar en una nueva fase de diálogos firmado su acuerdo de paz

El desplome del flujo comercial en el estrecho de Ormuz, que mantenía asfixiada la economía global con picos de inflación y desabastecimiento de productos clave como los fertilizantes, podría terminar el viernes 19 de junio.

En palabras del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la firma de un acuerdo para poner fin al conflicto marcará la reapertura de esta vía marítima estratégica, por donde circulaba una quinta parte del petróleo y gas mundial antes de la guerra. El propio mandatario celebró los primeros avances a través de su red Truth Social al asegurar el lunes que "los barcos, algunos cargados de petróleo, están comenzando a salir del estrecho".

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Efectos políticos de finalizar el conflicto:

Más allá del alto un fuego inmediato, la firma de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, tendrá un alcance político mayor. Según reveló el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, la firma del documento abrirá paso esta misma semana a un histórico acercamiento bilateral.

"Probablemente el viernes, en un lugar aún por determinar, comenzará una nueva ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un acuerdo final", declaró el canciller el martes, precisando que el desarme de la guerra es el catalizador para discutir el espinoso programa nuclear y el levantamiento de las sanciones internacionales. Ambas potencias se han fijado un plazo máximo de 60 días tras la firma para sentarse a negociar estos temas críticos.

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¿Dónde se firmaría el acuerdo entre EE. UU. e Irán?

El escenario elegido para formalizar el fin de las hostilidades es un exclusivo complejo hotelero de montaña en Bürgenstock, cerca del lago de Lucerna, una ubicación que habrían sugerido los gobiernos de Irán y Estados Unidos, con el respaldo de los mediadores de Catar y Pakistán, según indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza a la agencia de noticias francesa AFP.

Al evento asistirán el vicepresidente estadounidense JD Vance y el jefe de la delegación negociadora de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, aunque Vance no descartó que el propio presidente Trump decida incorporarse de manera presencial a la ceremonia.