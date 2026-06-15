Hospital General de Medellín suspende atención a algunos pacientes por millonarias deudas de las EPS

El Hospital General de Medellín, uno de los centros médicos públicos más importantes en el país, acarrea una grave situación financiera.

Este sitio es de alta complejidad y recibe a los pacientes de Antioquia. Muchos inclusive provienen de municipios alejados en búsqueda de la atención especializada que no está presente en sus regiones.

¿De cuánto es la deuda?

Por causa de las deudas, se ordenó suspender la atención a los pacientes afiliados a tres EPS. Desde el 8 de junio, dejaron de atender a los usuarios de Coosalud y el martes 16 de junio ocurrirá lo mismo para los de Nueva EPS y Comfachocó.

Entre las tres entidades, son responsables de alrededor de 12 millones de afiliados en Antioquia; pero a su vez tienen una deuda que alcanzó los 380 mil millones de pesos.

Esto ha generado afectaciones a la hora de estar al día con los proveedores y pagarles a los empleados. Solamente con la Nueva EPS, en mayo debía efectuarse un pago de 5.000 millones de pesos; y Comfachocó tenía pendiente un pago de 2.000 millones de pesos. Ninguno se dio.

Los usuarios afectados hablaron

Desde las palabras de los afectados se puede percibir la gravedad de la situación. “¿Qué es lo primordial? La salud, pero si no nos atienden, ¿qué hace uno? Entrar en desespero”; sostuvo Mónica Cruz.

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Por su parte, Luz Helena Ospina, quien acompaña a su esposo que hace dos meses fue remitido a Medellín por un tumor cerebral, contó cómo ha sido la experiencia: “Muchas veces hemos llegado a cierta clínica y nos decían sí teníamos convenio, pero no había insumos, por lo que la cirugía era muy cara”.

La crisis no es aislada en Medellín, dado que en Cartagena ocurre lo mismo en el nuevo Hospital de Bocagrande.