CANAL RCN
Salud y Bienestar Video

Hospital General de Medellín suspende atención a algunos pacientes por millonarias deudas de las EPS

Los pacientes de Nueva EPS, Coosalud y Comfachocó no serán atendidos en el centro médico que recibe a miles de pacientes.

Noticias RCN

junio 15 de 2026
02:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Hospital General de Medellín, uno de los centros médicos públicos más importantes en el país, acarrea una grave situación financiera.

VIDEO | Paciente fue sacado en silla de ruedas de un hospital en Medellín y abandonado a su suerte en un andén
RELACIONADO

VIDEO | Paciente fue sacado en silla de ruedas de un hospital en Medellín y abandonado a su suerte en un andén

Este sitio es de alta complejidad y recibe a los pacientes de Antioquia. Muchos inclusive provienen de municipios alejados en búsqueda de la atención especializada que no está presente en sus regiones.

¿De cuánto es la deuda?

Por causa de las deudas, se ordenó suspender la atención a los pacientes afiliados a tres EPS. Desde el 8 de junio, dejaron de atender a los usuarios de Coosalud y el martes 16 de junio ocurrirá lo mismo para los de Nueva EPS y Comfachocó.

Entre las tres entidades, son responsables de alrededor de 12 millones de afiliados en Antioquia; pero a su vez tienen una deuda que alcanzó los 380 mil millones de pesos.

Esto ha generado afectaciones a la hora de estar al día con los proveedores y pagarles a los empleados. Solamente con la Nueva EPS, en mayo debía efectuarse un pago de 5.000 millones de pesos; y Comfachocó tenía pendiente un pago de 2.000 millones de pesos. Ninguno se dio.

Los usuarios afectados hablaron

Desde las palabras de los afectados se puede percibir la gravedad de la situación. “¿Qué es lo primordial? La salud, pero si no nos atienden, ¿qué hace uno? Entrar en desespero”; sostuvo Mónica Cruz.

Solicitan investigar el nombramiento de Mauricio Jaramillo como interventor de la EPS Coosalud
RELACIONADO

Solicitan investigar el nombramiento de Mauricio Jaramillo como interventor de la EPS Coosalud

Por su parte, Luz Helena Ospina, quien acompaña a su esposo que hace dos meses fue remitido a Medellín por un tumor cerebral, contó cómo ha sido la experiencia: “Muchas veces hemos llegado a cierta clínica y nos decían sí teníamos convenio, pero no había insumos, por lo que la cirugía era muy cara”.

La crisis no es aislada en Medellín, dado que en Cartagena ocurre lo mismo en el nuevo Hospital de Bocagrande.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Enfermedades

La salud femenina sigue rezagada en la ciencia: solo el 7 % de la investigación global se enfoca en mujeres

EPS

Solicitan investigar el nombramiento de Mauricio Jaramillo como interventor de la EPS Coosalud

Cuidado personal

¿Cómo la medicina estética y el autocuidado se están volviendo un tema de mayor interés para los hombres?

Otras Noticias

Boyacá

Desarticulado grupo delincuencial dedicado al robo de autopartes en Boyacá

Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Supercopa de España

España decepcionó en el debut del Mundial: así fue el sopresivo empate ante Cabo Verde

España dejó dudas en su estreno en el Mundial 2026 tras empatar 0-0 con Cabo Verde. La figura del partido fue el arquero Vozinha, clave para la histórica igualdad de los africanos.

Finanzas personales

¿Cómo sacarle el mejor provecho a la prima de mitad de año? Expertos dan tips

Estados Unidos

Trump anuncia mitin del 4 de julio por los 250 años de EE.UU.

Inteligencia Artificial

¿Amigos o inteligencia artificial? La elección de muchos adolescentes para hablar de su vida