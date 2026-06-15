El Hospital de Bocagrande está en crisis: no les pagan a los trabajadores desde hace meses

El Hospital de Bocagrande en Cartagena enfrenta una crisis financiera que ha llevado al cierre de los servicios de alta complejidad.

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El personal médico que no recibe el pago de su salario desde hace cuatro meses cesó sus actividades hasta que no haya una solución.

¿De cuánto es la deuda de la EPS?

La institución, que se ha caracterizado por ser referente en la atención especializada en la capital de Bolívar, ha estado vacía durante varios meses. Esto por causa de que Coosalud, EPS intervenida por el Gobierno, tiene una deuda mayor a los 70 mil millones de pesos.

“No tenemos en la mayoría de las ocasiones dinero para poder trasladarnos al hospital”, esto contó Jesús Carrasquilla, uno de los trabajadores afectados por esta situación.

El cese de actividades responde no solo a una protesta social, sino a la imposibilidad mental que los trabajadores han experimentado ante la situación. Carrasquilla agregó: “Lo que he vivido, no se lo deseo a nadie. La viven también todos y cada uno de nuestros compañeros”.

La dura situación de los trabajadores

Este centro asistencial es el único hospital en el norte de Cartagena con servicio de urgencias, tanto para residentes locales como comunidades provenientes de la zona insular y turistas (nacionales e internacionales).

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Con el cierre, deja de haber atención para servicios críticos como urgencias, cardiología, neurología, cuidados intensivos e intermedios y cirugía en general.

La situación es similar en el Hospital General de Medellín, que ordenó la suspensión de servicios para los usuarios provenientes de tres EPS: Nueva EPS, Coosalud y Comfachocó.

Entre las tres entidades, son responsables de alrededor de 12 millones de afiliados en Antioquia; pero a su vez tienen una deuda que alcanzó los 380 mil millones de pesos.