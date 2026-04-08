Funcionarios del Inpec confesaron lo que ocurrió durante la polémica fiesta en la cárcel de Itagüí: esto dijeron

La investigación disciplinaria por la presunta fiesta realizada al interior de la cárcel La Paz, en Itagüí, dio un nuevo giro.

Dos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) aceptaron su responsabilidad ante la Procuraduría General de la Nación, en medio del proceso que busca establecer cómo se permitió la realización del evento en este centro de reclusión.

¿Qué confesaron los funcionarios del Inpec involucrados en la fiesta de la cárcel de Itagüí?

Ante la Procuraduría General de la Nación, Nairo Vargas Rubio y Juan Camilo Góez David, funcionarios del Inpec, reconocieron su responsabilidad dentro de la investigación disciplinaria relacionada con la fiesta que se habría realizado el 8 de abril de 2026 en la cárcel La Paz, de Itagüí.

Según el ente de control, ambos admitieron que omitieron las anotaciones y registros que debían realizar en los libros oficiales del establecimiento penitenciario durante la jornada en la que, presuntamente, se presentó un reconocido cantante.

Los funcionarios decidieron acogerse al beneficio de la confesión, una figura que podría permitirles obtener una reducción de hasta el 50% de la sanción disciplinaria que eventualmente les sea impuesta.

¿Qué pasará con los dos funcionarios?

Con la aceptación de responsabilidad, el proceso disciplinario entra ahora en la etapa de juzgamiento.

La Procuraduría informó que espera emitir una decisión en un plazo máximo de 45 días, periodo en el que definirá las sanciones correspondientes.

Dependiendo de las conclusiones del proceso, los funcionarios podrían enfrentar medidas que van desde la destitución, hasta la suspensión o la inhabilidad para ejercer cargos públicos.

¿Por qué generó tanta polémica esta fiesta?

El caso provocó controversia luego de que se conocieran denuncias sobre una presunta celebración al interior de la cárcel La Paz, un establecimiento de máxima seguridad ubicado en Itagüí.

La situación tomó fuerza cuando la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla publicó un video en su cuenta de X en el que, según indicó, se escuchaba música a alto volumen proveniente del interior del penal.

En su publicación cuestionó lo sucedido y lanzó fuertes críticas sobre el control dentro del centro penitenciario.

¿Rumba matutina con Nelson Velásquez? En este país, ya nada sorprende... pero sí que escandaliza. ¿Qué estarán celebrando en una prisión de máxima seguridad que desconocemos? Mientras los ciudadanos viven con miedo, los criminales parecen estar de fiesta. ¿Quién manda de verdad?

De acuerdo con las versiones conocidas hasta el momento, el cantante Nelson Velásquez habría ofrecido un espectáculo para los internos de la cárcel.

Además, se ha señalado que el evento, presuntamente, habría sido contratado por supuestos integrantes de la denominada "Oficina de Envigado", en el marco de la llamada "paz urbana" del Gobierno. Sin embargo, estos señalamientos no han sido confirmados oficialmente.