Boyacá Chicó demandó el 7-0 ante América de Cali y Dimayor tomó controversial decisión

La Dimayor tomó una controversial decisión en una de las polémicas que rodean el inicio de la Liga BetPlay 2026- II. El Comité Disciplinario ordenó la suspensión provisional por siete días de Yhormar Hurtado, jugador del América de Cali, mientras avanza la investigación derivada de las denuncias presentadas por Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó.

Las denuncias corresponden a los encuentros disputados en la primera y segunda fecha del campeonato frente al América de Cali. El equipo caleño ganó por 7-0 frente a Boyacá Chicó en el Pascual Guerrero y 2-0 ante Inter de Bogotá en 'El Campín'.

La decisión del Comité no constituye una sanción definitiva ni implica que exista una responsabilidad establecida sobre el futbolista. Se trata de una medida provisional adoptada mientras la autoridad disciplinaria recauda pruebas y adelanta el análisis de las presuntas infracciones.

¿Por qué Dimayor suspendió provisionalmente a Yhormar Hurtado?

Según el organismo disciplinario, la suspensión temporal busca garantizar una "adecuada administración de justicia, preservar la disciplina deportiva y evitar posibles afectaciones al desarrollo normal de la competencia", mientras se determina si existen elementos suficientes para imponer una sanción definitiva o archivar el caso.

La razón por la que ambos clubes denunciaron los respectivos partidos en donde jugó Hurtado, es debido a que el lateral ya actuó en más de 3 equipos en una misma temporada (Deportes Tolima, Always Ready y América), práctica prohibida por la FIFA, salvo excepciones a las que podría aplicar el lateral.

El jugador se pronunció tras la victoria ante Chicó y manifestó que desde la parte jurídica del club confían en que sí puede actuar con América, mencionando un diálogo previo con Dimayor. "Un equipo no va a ser tan bobo de inscribirme sabiendo que después lo va a afectar"

¿Qué puede pasar con las demandas de Chicó e Internacional de Bogotá?

Por ahora, la investigación continúa y el Comité Disciplinario deberá analizar todas las pruebas relacionadas con las denuncias presentadas por los dos clubes. La resolución enfatiza que los hechos denunciados son de especial relevancia porque podrían tener incidencia sobre el desarrollo de la Liga BetPlay, razón por la cual consideró necesario adoptar medidas para proteger la integridad de la competición.

La Dimayor también informó que contra la decisión proceden los recursos de reposición ante el propio Comité Disciplinario y de apelación ante la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, conforme a lo establecido en el Código Disciplinario de la FIFA.