Grave situación en Cesar por paro indefinido de los 28 hospitales por deudas con EPS

La crisis del sistema de salud alcanza dimensiones alarmantes en el departamento de Cesar, donde los 28 hospitales públicos mantienen un paro indefinido que ha dejado sin atención médica a más de un millón de usuarios de los regímenes contributivo y subsidiado.

La medida responde a una deuda acumulada que supera los $355.000 millones por parte de las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional a cada uno de los centros asistenciales.

En el municipio de Aguachica, más de 26 mil usuarios se encuentran afectados específicamente por el no pago de las EPS. Las autoridades hospitalarias señalan que hoy están suspendidos los servicios a todos los usuarios del régimen subsidiado del municipio.

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Los servicios suspendidos en hospitales de Cesar

Los gerentes de los hospitales han suspendido las cirugías programadas y las citas con especialistas, manteniendo únicamente la atención de urgencias.

La Nueva EPS y Asmet Salud encabezan la lista de entidades con mayores retrasos en los pagos, así lo explicó María Teresa Hernández, gerente del Hospital Regional de Aguachica:

De las EPS activas, en este momento tenemos una deuda de cerca de $55.000 millones. De esa, el 20% es Asmet Salud, con $14.400 millones.

La razón del paro de los 28 hospitales de Cesar

El paro indefinido se mantiene debido a que, durante lo corrido del año 2026, las EPS no han cumplido con los acuerdos de pago establecidos a través del Adres y del Ministerio de Salud.

Los directivos de los centros asistenciales han realizado un llamado al Ministerio de Salud y al Gobierno Nacional para que gestione oportunamente ante las EPS el pago de los dineros adeudados.

La magnitud de la crisis queda evidenciada en el hecho de que la totalidad de los hospitales públicos del departamento se hayan visto obligados a tomar esta medida de manera simultánea, situación que revela el deterioro sistemático del sistema de salud en esta región del país.