Videos | Así se vio la fuerte erupción del volcán de Fuego en Guatemala: hay 1.700 evacuados

El volcán de Fuego, considerado el más activo de Centroamérica, volvió a entrar en una fase eruptiva que obligó a las autoridades a evacuar a cientos de familias y declarar la alerta roja en las zonas más cercanas al cráter.

La actividad volcánica mantiene en riesgo a miles de habitantes debido a la caída de ceniza, los flujos de lava y la posibilidad de nuevos eventos explosivos.

¿Qué está ocurriendo con el volcán de Fuego?

La emergencia comenzó el lunes, cuando el volcán inició una nueva fase eruptiva que se intensificó durante la noche con la expulsión de lava, gases y enormes columnas de ceniza.

Aunque durante la tarde del martes la actividad disminuyó parcialmente, las autoridades advirtieron que el comportamiento del volcán sigue siendo impredecible y que la emergencia está lejos de terminar.

Edwin Rojas, director del Instituto Nacional de Vulcanología, explicó que el volcán permanece en una de sus fases explosivas más críticas y señaló que en las próximas horas la actividad podría mantenerse o variar, pero no cesará de manera inmediata.

¿Cuántas personas han sido evacuadas?

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que al menos 1.700 habitantes fueron evacuados de las aldeas cercanas al cráter.

RELACIONADO Calamidad pública por actividad del volcán Puracé que deja un pueblo cubierto de ceniza

Además, las autoridades habilitaron cinco albergues para recibir a las familias que tuvieron que abandonar sus viviendas.

Solo de las comunidades El Porvenir y Las Lajitas fueron trasladadas cerca de 500 personas hacia un salón comunal ubicado en San Juan Alotenango, considerado un sector de menor riesgo.

Según Conred, alrededor de 29.000 personas están expuestas directamente a la caída de ceniza, mientras que cerca de 1,6 millones de habitantes viven en los departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla, donde se mantiene la alerta roja.

¿Qué medidas adoptaron las autoridades por las erupciones del volcán de Fuego?

La Conred declaró alerta roja en los departamentos cercanos al volcán y pidió a la población utilizar mascarillas, además de proteger los depósitos de agua y alimentos para evitar su contaminación por la ceniza.

RELACIONADO Delincuentes salieron de prisión hace pocos días y ya fueron capturados por un atraco en Transmilenio

Las autoridades también suspendieron las clases en comunidades de tres municipios cercanos al coloso.

Mientras tanto, el Aeropuerto Internacional de Ciudad de Guatemala continúa operando con normalidad y una de las carreteras que conduce hacia Antigua Guatemala ya fue reabierta.

¿Por qué preocupa tanto esta nueva erupción?

La emergencia revive el recuerdo de la devastadora erupción ocurrida el 3 de junio de 2018, cuando una avalancha de material volcánico destruyó comunidades enteras y dejó 215 personas muertas, además de un número similar de desaparecidos.

En esta oportunidad, los expertos informaron que la columna de ceniza alcanzó más de 7.000 metros de altura, mientras que la lava llegó a elevarse entre 200 y 300 metros sobre el cráter.

Los vulcanólogos también alertaron que la ceniza puede desplazarse hasta 130 kilómetros, afectando la salud de la población, los cultivos y los animales.