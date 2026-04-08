SUPER ASTRO LUNA: este es el número y signo ganador de hoy 4 de agosto de 2026

Cada edición del Super Astro Luna queda representada por una sola combinación. Cuando el sorteo finaliza, las cuatro cifras seleccionadas y el signo zodiacal anunciado se convierten en la expresión definitiva del resultado y permiten identificar oficialmente el desenlace de esa jornada.

Este 4 de agosto de 2026, la modalidad llevó a cabo una nueva edición nocturna y publicó la combinación correspondiente al día. Como ocurre en cada sorteo, el resultado quedó integrado por una secuencia numérica y un signo zodiacal, elementos que hacen parte del formato característico del juego.

El Super Astro Luna conserva una mecánica estable, pero cada jornada produce un desenlace distinto. Esa dinámica permite que cada edición cuente con una combinación exclusiva, asociada únicamente a la fecha en que fue realizado el sorteo.

Para consultar correctamente el resultado es necesario tener presentes los dos componentes que lo conforman. Las cuatro cifras representan una parte de la combinación oficial, mientras que el signo zodiacal completa la información anunciada al finalizar la jornada.

¿Será que usted tuvo suerte en el sorteo del Super Astro Luna de este 4 de agosto de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 4 de agosto de 2026

Las balotas se movieron una vez más en el Super Astro Luna y los apostadores aguardaron con expectativa.

La combinación ganadora en la noche de este 4 de agosto de 2026 fue la siguiente:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

La edición de este martes quedó representada por una única combinación en el Super Astro Luna

Con la divulgación del resultado concluye una nueva jornada del Super Astro Luna. La combinación anunciada pasa a representar oficialmente el desenlace del 4 de agosto de 2026 y será la referencia para quienes consulten el sorteo correspondiente a esta fecha.

En la siguiente edición se dará a conocer una nueva combinación que identificará otro sorteo. Entretanto, las cifras y el signo zodiacal publicados hoy permanecerán asociados exclusivamente al resultado oficial de este martes.