Invima prohíbe la comercialización de marca de chocolatina: alertan por riesgos para la salud

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la Alerta Sanitaria No. 247 de 2026 para advertir a los consumidores sobre la comercialización fraudulenta de una marca de chocolatinas promocionada como "chocolate funcional".

El producto identificado con las marcas 'Mellow' y 'Mellowxocolat' no cuenta con autorización para su comercialización en Colombia y está siendo promocionado a través de plataformas de comercio electrónico, páginas web y redes sociales.

De acuerdo con el Invima, el denominado chocolate funcional es considerado un alimento fraudulento, ya que carece del registro, permiso o notificación sanitaria exigidos para este tipo de productos y presenta afirmaciones que pueden inducir a engaño sobre sus características y uso.

FOTO: Invima

¿Por qué el Invima declaró fraudulento el chocolate funcional?

El organismo explicó que el producto promociona propiedades relacionadas con el manejo del estrés, la ansiedad y la rigidez emocional, además de sugerir que contiene psilocibina y que debe consumirse en microdosis para alcanzar bienestar y equilibrio.

Estas afirmaciones incumplen la legislación colombiana, ya que la Ley 9 de 1979 prohíbe atribuir propiedades medicinales, preventivas o curativas a los alimentos. Además, el Invima recordó que, si un alimento se publicita con efectos terapéuticos, debe cumplir los requisitos establecidos para los medicamentos.

La entidad también enfatizó que la psilocibina no está regulada ni permitida en alimentos y bebidas en Colombia. En consecuencia, la promoción o comercialización de productos alimenticios que afirmen contener esta sustancia representa un incumplimiento de la normatividad sanitaria y puede derivar en investigaciones por parte de las autoridades competentes.

¿Qué recomienda el Invima a quienes compraron este chocolate?

La autoridad sanitaria pidió a la comunidad abstenerse de adquirir o consumir el chocolate funcional comercializado bajo las marcas mencionadas. Quienes ya lo hayan comprado deben suspender inmediatamente su consumo y reportar el caso ante las autoridades sanitarias.

Asimismo, el Invima solicitó a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales realizar la búsqueda activa del producto, fortalecer las labores de inspección, vigilancia y control, e informar a la entidad si encuentran unidades en establecimientos comerciales o canales de venta en línea.