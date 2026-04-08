CANAL RCN
Salud y Bienestar

Invima prohíbe la comercialización de marca de chocolatina: alertan por riesgos para la salud

La autoridad sanitaria advirtió que el producto no cuenta con autorización para su venta por lo que es ilegal en Colombia.

Barra de chocolate
FOTO: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

agosto 04 de 2026
03:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la Alerta Sanitaria No. 247 de 2026 para advertir a los consumidores sobre la comercialización fraudulenta de una marca de chocolatinas promocionada como "chocolate funcional".

Invima prohíbe venta de vapeador en Colombia: es ilegal y un riesgo para la salud
RELACIONADO

Invima prohíbe venta de vapeador en Colombia: es ilegal y un riesgo para la salud

El producto identificado con las marcas 'Mellow' y 'Mellowxocolat' no cuenta con autorización para su comercialización en Colombia y está siendo promocionado a través de plataformas de comercio electrónico, páginas web y redes sociales.

De acuerdo con el Invima, el denominado chocolate funcional es considerado un alimento fraudulento, ya que carece del registro, permiso o notificación sanitaria exigidos para este tipo de productos y presenta afirmaciones que pueden inducir a engaño sobre sus características y uso.

FOTO: Invima

¿Por qué el Invima declaró fraudulento el chocolate funcional?

El organismo explicó que el producto promociona propiedades relacionadas con el manejo del estrés, la ansiedad y la rigidez emocional, además de sugerir que contiene psilocibina y que debe consumirse en microdosis para alcanzar bienestar y equilibrio.

Estas afirmaciones incumplen la legislación colombiana, ya que la Ley 9 de 1979 prohíbe atribuir propiedades medicinales, preventivas o curativas a los alimentos. Además, el Invima recordó que, si un alimento se publicita con efectos terapéuticos, debe cumplir los requisitos establecidos para los medicamentos.

La entidad también enfatizó que la psilocibina no está regulada ni permitida en alimentos y bebidas en Colombia. En consecuencia, la promoción o comercialización de productos alimenticios que afirmen contener esta sustancia representa un incumplimiento de la normatividad sanitaria y puede derivar en investigaciones por parte de las autoridades competentes.

¿Qué recomienda el Invima a quienes compraron este chocolate?

La autoridad sanitaria pidió a la comunidad abstenerse de adquirir o consumir el chocolate funcional comercializado bajo las marcas mencionadas. Quienes ya lo hayan comprado deben suspender inmediatamente su consumo y reportar el caso ante las autoridades sanitarias.

Asimismo, el Invima solicitó a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales realizar la búsqueda activa del producto, fortalecer las labores de inspección, vigilancia y control, e informar a la entidad si encuentran unidades en establecimientos comerciales o canales de venta en línea.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cesar

Grave situación en Cesar por paro indefinido de los 28 hospitales por deudas con EPS

Invima

Invima prohíbe venta de vapeador en Colombia: es ilegal y un riesgo para la salud

OMS

OMS ofrece recomendaciones ante las olas de calor registradas en varias regiones

Otras Noticias

Abelardo de la Espriella

Los nombres que suenan para conformar la cúpula militar en el gobierno de De la Espriella

Durante la sección de los Secretos de D’Arcy Quinn en La FM se conocieron los nombres que podrían llegar a la cúpula con el gobierno entrante.

Ciberseguridad

Falsas multas y citaciones por correo: cómo detectar el fraude y verificar su caso

Ciberdelincuentes suplantan a la justicia con falsas citaciones y multas. Conoce los canales oficiales para verificar si tu notificación es verdadera o un fraude.

Lamine Yamal

VIDEO: captaron a Lamine Yamal disfrutando de sus vacaciones en Cartagena

Estados Unidos

Secretario Marco Rubio prevé una transición política en Venezuela en los próximos meses

Aida Victoria Merlano

Aída Victoria Merlano rompió el silencio sobre el rumor de infidelidad de J Balvin