FMI y Banco Mundial reanudan relaciones con Venezuela, suspendidas desde 2019

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial anunciaron la reanudación de sus relaciones con Venezuela, las cuales permanecían suspendidas desde 2019, lo que marca un giro significativo en las relaciones económicas internacionales.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó esta decisión y explicó que la medida permitirá "realizar una evaluación completa de la economía venezolana".

La funcionaria venezolana calificó esta decisión como un avance crucial para la economía del país.

Es un paso muy importante para la economía venezolana, pero también lo que significa Venezuela para nuestra región.

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Así fue el anuncio de Delcy Rodríguez sobre la reanudación de relaciones con FMI y Banco Mundial

Delcy Rodríguez hizo el importante anuncio para la economía del país, a través de una transmisión en VTV:

Hemos reanudado la representación de Venezuela en este organismo internacional. Estamos dando normalización a todos los procesos que implican derechos de Venezuela en el organismo, que implica responsabilidad de Venezuela en el Fondo Monetario Internacional.

La normalización de las relaciones con estos organismos financieros internacionales implica la restitución de los derechos y responsabilidades de Venezuela ante el FMI, lo que podría facilitar el acceso del país a recursos financieros y asistencia técnica para evaluar su situación económica.

La suspensión de las relaciones entre Venezuela y estos organismos multilaterales en 2019 había limitado significativamente la capacidad del país para acceder a financiamiento internacional y participar en programas de evaluación económica.

La reanudación de estos vínculos podría representar un cambio en la estrategia económica venezolana y en su posicionamiento ante la comunidad financiera internacional.

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Delcy Rodríguez nombró al nuevo presidente del Banco Central de Venezuela

Como parte de los cambios institucionales, Rodríguez también anunció el nombramiento de un nuevo presidente del Banco Central de Venezuela, aunque no se especificaron más detalles sobre la identidad del funcionario designado.

Este anuncio se produce en un contexto de cambios en las relaciones regionales.

Paralelamente, el presidente colombiano Gustavo Petro reveló en una entrevista con medios internacionales que la próxima semana, el 24 de abril, se llevará a cabo una reunión con Rodríguez en Venezuela, lo que sugiere un acercamiento entre ambos países.