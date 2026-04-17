CANAL RCN
Internacional Video

FMI y Banco Mundial reanudan relaciones con Venezuela, suspendidas desde 2019

Delcy Rodríguez confirmó la normalización de procesos y derechos venezolanos ante organismos internacionales, anunciando además nuevo presidente del Banco Central.

Noticias RCN

abril 17 de 2026
08:45 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial anunciaron la reanudación de sus relaciones con Venezuela, las cuales permanecían suspendidas desde 2019, lo que marca un giro significativo en las relaciones económicas internacionales.

Así están los salarios en Venezuela con Delcy Rodríguez: protestas y qué está pasando
RELACIONADO

Así están los salarios en Venezuela con Delcy Rodríguez: protestas y qué está pasando

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó esta decisión y explicó que la medida permitirá "realizar una evaluación completa de la economía venezolana".

La funcionaria venezolana calificó esta decisión como un avance crucial para la economía del país.

Es un paso muy importante para la economía venezolana, pero también lo que significa Venezuela para nuestra región.

Delcy Rodríguez nombró a Vladimir Padrino en nuevo cargo en Venezuela
RELACIONADO

Delcy Rodríguez nombró a Vladimir Padrino en nuevo cargo en Venezuela

Así fue el anuncio de Delcy Rodríguez sobre la reanudación de relaciones con FMI y Banco Mundial

Delcy Rodríguez hizo el importante anuncio para la economía del país, a través de una transmisión en VTV:

Hemos reanudado la representación de Venezuela en este organismo internacional. Estamos dando normalización a todos los procesos que implican derechos de Venezuela en el organismo, que implica responsabilidad de Venezuela en el Fondo Monetario Internacional.

La normalización de las relaciones con estos organismos financieros internacionales implica la restitución de los derechos y responsabilidades de Venezuela ante el FMI, lo que podría facilitar el acceso del país a recursos financieros y asistencia técnica para evaluar su situación económica.

La suspensión de las relaciones entre Venezuela y estos organismos multilaterales en 2019 había limitado significativamente la capacidad del país para acceder a financiamiento internacional y participar en programas de evaluación económica.

La reanudación de estos vínculos podría representar un cambio en la estrategia económica venezolana y en su posicionamiento ante la comunidad financiera internacional.

Destapan cómo está siendo la realidad de Venezuela tres meses después de la caída de Maduro
RELACIONADO

Destapan cómo está siendo la realidad de Venezuela tres meses después de la caída de Maduro

Delcy Rodríguez nombró al nuevo presidente del Banco Central de Venezuela

Como parte de los cambios institucionales, Rodríguez también anunció el nombramiento de un nuevo presidente del Banco Central de Venezuela, aunque no se especificaron más detalles sobre la identidad del funcionario designado.

Este anuncio se produce en un contexto de cambios en las relaciones regionales.

Paralelamente, el presidente colombiano Gustavo Petro reveló en una entrevista con medios internacionales que la próxima semana, el 24 de abril, se llevará a cabo una reunión con Rodríguez en Venezuela, lo que sugiere un acercamiento entre ambos países.

Diosdado Cabello le baja el pulgar a elecciones en Venezuela: "Las piden por la ausencia de Maduro"
RELACIONADO

Diosdado Cabello le baja el pulgar a elecciones en Venezuela: "Las piden por la ausencia de Maduro"

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Casa Blanca define prioridades en Venezuela y da largas a elecciones

Migrantes

Chile promete aumentar la frecuencia con la que deportan migrantes: en el primer vuelo tras el anuncio iban colombianos

Nicolás Maduro

Material probatorio en el caso contra Maduro no podrá ser compartido con otros acusados

Otras Noticias

Venezuela

Presidente Gustavo Petro viajará a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez: esta es la fecha

Petro relató que había invitado a Rodríguez a Cartagena, pero ella rechazó la propuesta por temor.

La casa de los famosos

Conmoción en La Casa de los Famosos: ¿qué pasó con Juanda Caribe tras ser desterrado?

Los jugadores manifestaron su asombro ante la novedad del destierro en la competencia.

Servicios públicos

Los 3 electrodomésticos que más suben la factura de luz en casa

Independiente Santa Fe

¡Tensión en Santa Fe! Referentes del equipo apuntaron contra Repetto

Ministerio de Salud

MinSalud amplía esquema de vacunación contra la influenza en menores del país