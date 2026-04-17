Bogotá habilita la inscripción de animales en condición de calle a plataforma virtual del IDPYBA

Bogotá enfrenta una realidad alarmante en materia de abandono animal, pues, según el Observatorio PYBA de la entidad, en la capital hay más de 66 mil perros callejeros que reflejan una problemática que debe ser atendida para velar por su protección y bienestar.

Por esto, el IDPYBA abrió las inscripciones para que las Juntas de Acción Comunal, los barrios y las personas puedan registrar tanto a gatos y perros que habitan en zonas específicas y se encuentran bajo el cuidado comunitario.

Inscripciones para mascotas en condición de calle

La estrategia va dirigida a perros y gatos que han vivido en diferentes zonas de la ciudad como barrios, cuadras y entornos bajo el cuidado de ciudadanos que los adoptan como parte de su comunidad. Habitualmente, estos animales han llegado al corazón de distintos vecindarios y han sido instalados en pequeñas casas, construidas por la comunidad, mientras estos cuidan, vigilan y disfrutan del entorno.

Por esto, el IDPYBA tiene como objetivo abordar esta situación por medio de estrategias que permitan la atención en protección y bienestar para población animal que también incluye gatos que no poseen un reporte definido.

De esta manera nació la estrategia ‘Vecino Buena Pata’ que busca reconocer, visibilizar y fortalecer las acciones comunitarias de cuidado y bienestar para los animales de las comunidades.

“Esta primera fase busca la identificación de los perros y gatos callejeros que han sido adoptados por la comunidad en un esfuerzo por brindar calor de hogar a estos animales que están expuestos a peligros, al frío y el hambre y, posteriormente de incentivar fue en todos los barrios de la ciudad la comunidad sea buen papa y soporte colectivamente perros y gatos vecinos buena pata”, explicó Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA.

¿Cómo registrar a las mascotas?

Para poder participar de la estrategia, los interesados deben registrarse en el sitio oficial del IDPYBA https://vecinobuenapata.animalesbog.gov.co.

Allí las personas deben ingresar algunos datos como nombre, apellido, correo electrónico, dirección de residencia y otra información del animal como su nombre, localidad, ubicación, especie, edad aproximada, tiempo en la zona, estado reproductivo, fotografía y demás observaciones.

“Vecino Buena Pata se promueve una idea fuerza que orienta su acción y narrativa: un vecino no se abandona, se cuida en comunidad. Así como SAM de La Esmeralda, miles de perros y gatos son parte de sus comunidades y se han convertido en Vecinos Buena Pata”, informó el IDPYBA.