Invima actualiza el listado de esmaltes semipermanentes cancelados por sus ingredientes

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos publicó la actualización del listado de esmaltes semipermanentes que deben ser cancelados en el país a raíz de la presencia de componentes prohibidos que son potencialmente peligrosos para la salud de las personas.

¿Por qué el Invima prohíbe el uso de estos esmaltes?

Según la entidad, la decisión se da en cumplimiento de la Resolución 2548 del 2025 de la Comunidad Andina, mediante la Resolución 2026007526 del 17 de febrero de 2026, por lo que se procedió a la cancelación de las Notificaciones Sanitarias Obligatorias a los productos que contienen Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y N,N-dimetil-p-toluidine (DMPT), de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la norma.

La revisión actualizada informó que, con fecha de 12 de marzo, se cancelaron las notificaciones sanitarias obligatorias de los siguientes productos que no fueron sujeto de cancelación en la primera revisión realizada por el Invima:

Professional Acrylic Liquid monomer – pro monomero acrilico por el componente Dimethyltolylamine y Gel Polish Claudia Yanire Cosmetics por contener Diphenyl(2,4,6-Trimethylbenzoyl) Phosphine Oxide.

También se llevó a cabo la reformulación con anterioridad a la entrada en vigor de la Resolución 2548 de 2025 y fueron excluidos del listado de cancelación de la notificación sanitaria obligatoria inicialmente publicada y su notificación sanitaria obligatoria se encuentra vigente.

Estos productos son Gel para uñas, del titular Industria Chic´s Fashion s.as., y Gel Polish (gel de uñas) de Quor Company s.as.

Opción para verificar la prohibición de un esmalte

El Invima ha dispuesto un portal, en su página web oficial, en donde los interesados podrán consultar si un esmalte se encuentra prohibido o no. La verificación se puede llevar a cabo por medio del nombre o el número de registro sanitario que debe estar en el empaque.

Desde la opción “consulta de registros sanitarios” las personas podrán tener toda la información sobre el producto digitado, su vigencia, cancelación o suspensión.