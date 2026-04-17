¡Tensión en Santa Fe! Referentes del equipo apuntaron contra Repetto

El ambiente en Independiente Santa Fe en tenso. Lo que comenzó como un proyecto ambicioso para 2026 con expectativas altas, tras salir campeones, hoy está marcado por resultados adversos y tensiones internas que ponen en duda la continuidad de Pablo Repetto.

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Tras conquistar la Superliga ante Junior, el equipo bogotano parecía encaminado a competir en todos los frentes. Sin embargo, la realidad ha sido distinta: en la Liga BetPlay suma apenas 4 victorias en 16 partidos y acumula 8 empates, mientras que en la Copa Libertadores ocupa el último lugar de su grupo.

Jugadores de Santa Fe sobre el proceso de Repetto

Las señales de inconformidad dentro del plantel han sido evidentes. Uno de los primeros en manifestar su frustración fue Hugo Rodallega, quien cuestionó el funcionamiento ofensivo del equipo, señalando la falta de oportunidades claras para los delanteros.

Cualquier delantero que quizá no tenga opciones de gol se va a sentir frustrado, y eso da a entender que quizá el funcionamiento no está siendo el adecuado para que un ‘9’ pueda tener opciones de gol, dijo Rodallega.

A sus declaraciones se sumaron las de Daniel Torres, quien expresó preocupación por la fragilidad defensiva, un aspecto que históricamente había sido una fortaleza del equipo.

Desde lo que llevo aquí, no había tenido una temporada en la que nos metieran tantos goles en los partidos. Si algo teníamos fuerte era que manteníamos el cero y que en cualquier momento nosotros hacíamos gol. Hoy en día nos cuesta mantener el cero, en todos los partidos nos están marcando y eso nos ha dificultado poder conseguir resultados a favor.

En la misma línea, el arquero Andrés Mosquera Marmolejo reconoció que el equipo ha perdido solidez, reflejada en la cantidad de goles recibidos.

Siempre peleábamos la malla menos vencida. Éramos muy sólidos defendiendo. Este semestre nos ha costado.

Estas voces, provenientes de jugadores de peso en el vestuario, han intensificado el debate sobre el rumbo del equipo y la gestión del cuerpo técnico.

¿Está en riesgo el ciclo de Pablo Repetto en Santa Fe?

Más allá de los resultados, versiones periodísticas de Sebastián Heredia en 'La FM Más Fútbol’,apuntan a diferencias internas que vienen desde hace meses.

Según se ha conocido, hubo desacuerdos entre jugadores y cuerpo técnico, especialmente en torno a las cargas físicas y la metodología de trabajo.

El grupo de jugadores se dirigió con la dirigencia de Santa Fe, y dijeron que no estaban de acuerdo de la manera como se estaban trabajando las cargas físicas. Eso no le gustó a Repetto y evidentemente no le gustó al grupo.

Aunque ambas partes habrían intentado resolver las diferencias, la relación no se habría restablecido completamente. Este contexto, sumado a los resultados negativos, ha llevado a que la dirigencia evalúe posibles escenarios.

Se sentaron, hablaron, arreglaron las cosas, solucionaron; el preparador físico cambió su forma de trabaja. Desafortunadamente hay un técnico que no se deja hablar, reveló Heredia.

Por estas razones, el presidente Eduardo Méndez estaría analizando alternativas, incluyendo la revisión de hojas de vida de otros entrenadores, en caso de que el equipo no logre revertir la situación en Liga y Libertadores.

Con tres partidos clave por disputar en el torneo local, Santa Fe se juega no solo la clasificación, sino también la continuidad de un proceso que, por ahora, parece estar más cerca de la eliminación.