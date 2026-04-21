Investigación revela el ejercicio que podría reducir los riesgos de padecer hasta 8 enfermedades

No cabe duda de que el ejercicio es parte fundamental para el bienestar físico y emocional de las personas. Especialistas han recomendado un sin fin de actividades diarias que pueden tener efectos positivos sobre el cuerpo de aquellos que incluso ya padecen de distintas patologías.

Sin embargo, una reciente investigación reveló el que sería el ejercicio asociado con un menor riesgo de padecer hasta ocho enfermedades crónicas.

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¿Cuál es el ejercicio recomendado por la investigación?

El estudio, publicado en la revista European Heart Journal, determinó que una pequeña cantidad de actividad física vigorosa puede resultar más beneficiosa que realizar una amplia cantidad de ejercicios. Esto quiere decir que la intensidad resulta ser más importante que la cantidad que cada persona realice.

Por medio del análisis de los datos del UK Biobank, los científicos analizaron, por un periodo de nueve años, la actividad física de más de 400.000 personas al centrarse en la aparición de algunas condiciones como eventos cardiovasculares mayores, fibrilación auricular, diabetes tipo 2, enfermedades inflamatorias relacionadas con el sistema inmunológico, enfermedad del hígado graso, enfermedad respiratoria crónica, enfermedad renal crónica y demencia, así como la mortalidad general.

Dentro de los hallazgos se hizo un descubrimiento sorprendente, pues se identificó que los pacientes que implementan más del 4% de su actividad física vigorosa presentaban menores riesgos de desarrollar dichas enfermedades en comparación con los que no realizan actividad intensa.

Las cifras fueron contundentes ya que se identificó que: el 63% tenían menos riesgo de demencia, 60% menos riesgo de diabetes tipo 2, 48% menos riesgo de enfermedad del hígado graso, 44% menos riesgo de enfermedad respiratoria crónica, 41% menos riesgo de enfermedad renal crónica, 39% menos riesgo de enfermedades inflamatorias mediadas por el sistema inmunológico, 31% menos riesgo de eventos cardiovasculares mayores, 29% menos riesgo de fibrilación auricular y 46% menos riesgo de muerte por cualquier causa

¿Cuáles son los ejercicios recomendados?

Según Leana Wen, médica de urgencias y profesora, para el medio CNN, las personas pueden ver resultados positivos con tan solo minutos de actividad física vigorosa. Una actividad vigorosa es aquella que provoca que las personas tengan dificultad de completar oraciones a la hora de hacer ejercicio.

Esta se puede realizar durante varios intervalos en el día por medio de actividades como elegir subir por las escaleras y no por el ascensor, cargar las bolsas pesadas del mercado.

Otras actividades físicas incluyen la natación, el ciclismo, hacer ejercicios aeróbicos, trotar, entre otros deportes. Sin embargo, para aquellos con movilidad reducida se sugieren ejercicios aeróbicos. Estos deben estar guiados por terapeutas especialistas.