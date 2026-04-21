Ryan Castro anunció evento gratuito para ver la transmisión en vivo de su concierto en Medellín

Medellín se encuentra preparándose para el primer Atanasio Girardot de Ryan Castro, quien con el paso de los años se ha catapultado como uno de los exponentes del género urbano más sobresalientes e importantes en la actualidad.

Su primer estadio ya ha sido objeto de análisis por parte de distintos críticos musicales, quienes exaltaron que el paisa habría logrado conseguir sold out en tiempo récord al tratarse de su primera presentación en dicho escenario.

Ante la alta demanda de boletos y la disponibilidad limitada al aforo del recinto, el artista anunció una nueva dinámica con la que busca que todos sus fanáticos que no lograron entradas también puedan disfrutar de su show.

¿En dónde será el evento gratuito de Ryan Castro?

El “cantante del ghetto” hará historia el próximo 25 de abril al conquistar uno de los escenarios más apetecidos por los artistas del género urbano en Medellín. Ante la amplia cantidad de seguidores que aseguraron no lograr boletos, el paisa anunció que el mismo día de su concierto se llevará a cabo un evento gratuito en la Feria del Ganado.

La entrada será libre y dará inicio a partir de las 3:00 p.m. en Castilla, en la comuna 5. El show no solo contará con la transmisión en vivo del concierto ya que en dicho espacio también participarán artistas locales que estarán presentándose en un escenario en vivo.

La iniciativa, impulsada por la Alcaldía de Medellín, tiene como objetivo reunir a los ciudadanos en un espacio cultural e incentivar la participación en zonas colectivas que también impulsan a los nuevos talentos musicales.

Además, el Metro de Medellín funcionará las 24 horas para poder facilitar el transporte de todos los asistentes que participarán tanto en el show como en el espacio en donde se disfrutará de la transmisión en vivo. Se espera que en este evento gratuito lleguen hasta 25.000 asistentes.

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Experiencia personalizada para ver a Ryan Castro

Por otro lado, la tiquetera oficial del evento dio a conocer detalles del nuevo ‘Hopi Sendé Package’ con el que los asistentes, a las localidades palcos Ba Ba Bad, Sendé oriental y occidental, gramilla Sanka y Bombastik oriental y occidental podrá, podrán tener una experiencia personalizada.

El paquete incluye el ingreso anticipado por la puerta vip a la gramilla 30 minutos antes de la apertura de puertas, lanyard conmemorativo y derecho a ingreso baño vip en zonas comunes.