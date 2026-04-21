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Asobancaria alerta sobre un presunto “cartel de la insolvencia” en Colombia

Según sus investigaciones, más del 50% de las declaraciones de insolvencia en algunos bancos presentan indicios de fraude.

Noticias RCN

abril 21 de 2026
06:06 p. m.
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La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) denunció la existencia de un presunto “cartel de la insolvencia”, conformado por abogados y empresas que estarían promoviendo maniobras fraudulentas para que ciudadanos se declaren en quiebra.

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Según explicó el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, la insolvencia es un mecanismo legal que permite renegociar deudas cuando una persona no puede cumplir con sus compromisos financieros.

Sin embargo, en los últimos diez años los casos pasaron de 400 a 20.000 anuales, pese a que el país no atraviesa una crisis económica que justifique tal incremento.

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Deudas ficticias y conciliaciones exprés

De acuerdo con Malagón, estas organizaciones criminales crean deudas artificiales con “empresas de papel” y, mediante centros de conciliación exprés, logran acuerdos que perjudican a los acreedores reales.

El esquema permite que los deudores paguen menos y en plazos de hasta 20 años, mientras los promotores del fraude obtienen beneficios económicos. Asobancaria advierte que detrás de estas supuestas soluciones rápidas, difundidas incluso por influenciadores en redes sociales, se esconde la comisión de delitos como fraude procesal y concierto para delinquir.

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Denuncias penales en curso

La asociación bancaria, representada por el abogado Iván Cancino, ya ha presentado denuncias ante la Fiscalía General de la Nación.

Según sus investigaciones, más del 50% de las declaraciones de insolvencia en algunos bancos presentan indicios de fraude. Asobancaria espera que las autoridades avancen en las investigaciones y se produzcan las primeras condenas contra quienes promueven este entramado.

El llamado a la ciudadanía es claro: no dejarse engañar por ofertas de “salvación financiera” que pueden comprometer su historial crediticio y el futuro económico de sus familias.

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