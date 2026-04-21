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Paciente con leucemia no ha recibido medicamento que cuesta hasta $95 millones en el mercado

Una paciente de la Nueva EPS en Bucaramanga lleva dos meses sin recibir el medicamento que necesita para su tratamiento.

Noticias RCN

abril 21 de 2026
11:58 a. m.
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Una paciente con leucemia lleva dos meses sin recibir sus medicamentos, los cuales necesita urgente para poder sobrevivir.

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El caso de esta mujer en Bucaramanga se suma a los miles denunciados por pacientes en todo el país, que llevan meses sin recibir medicinas, tratamientos y citas médicas para revisar sus enfermedades.

Cada caja del medicamento cuesta $95 millones

Se trata de Angélica María Rueda, una paciente de la Nueva EPS que padece leucemia mieloide aguda y que lleva desde febrero esperando que le entreguen su tratamiento de gilteritinib en tabletas.

Angélica necesita tres cajas para continuar su tratamiento por tres meses, pero hasta el momento no se lo han entregado.

Además, asegura que no lo puede comprar de su bolsillo, pues cada caja puede llegar a costar hasta $95 millones en el mercado farmacéutico.

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Aunque la mujer lleva haciendo solicitudes desde el pasado 20 de febrero, luego de recibir un trasplante de médula ósea el 28 de enero, la Nueva EPS aún no le da respuesta.

Sin respuestas de la farmacéutica ni la Nueva EPS

Al parecer, el dispensador farmacéutico siempre da respuestas diferentes; como que el medicamento no está disponible o que solo se encuentra en otras ciudades del país.

Sin embargo, la Entidad Prestadora de Salud, intervenida por el Gobierno, tampoco se ha comunicado con ella, a pesar de tener ya dos desacatos de tutela.

Angélica asegura que si no recibe el medicamento puede sufrir una recaída.

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