FIFA abre nueva venta de boletas para el Mundial 2026: así puede comprar

La venta de boletas para el Mundial 2026 entra en una nueva etapa clave y definitiva. La FIFA confirmó la habilitación de un nuevo inventario de entradas para en lo que será una de las últimas oportunidades para los aficionados que aún no han asegurado su lugar.

¿Cuándo y cómo comprar boletas para el Mundial 2026?

La nueva fase comenzará el miércoles 22 de abril desde las 10:00 a. m. (hora colombiana) y estará disponible exclusivamente a través del portal oficial FIFA.com/tickets.

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Esta etapa hace parte de la llamada “Fase de Ventas de Último Minuto”. Las entradas estarán disponibles por orden de llegada, un sistema que ya ha sido utilizado en fases anteriores. Esto implica que los usuarios deberán ingresar al sitio web oficial, hacer fila virtual y acceder a la compra una vez sea su turno.

En esta nueva tanda, se habilitarán boletas para los 104 partidos del campeonato, incluyendo diferentes categorías (1, 2 y 3), así como ubicaciones en primeras filas, dependiendo del encuentro.

Los aficionados podrán elegir sus asientos directamente en el mapa o usar la opción automática de “mejor asiento disponible”.

Una vez completado el pago, el sistema enviará la confirmación de compra. La FIFA recomienda consultar constantemente la plataforma, ya que se irán liberando nuevas entradas de forma progresiva.

¿Qué otras opciones hay para conseguir entradas del Mundial?

Además de la venta directa, la FIFA mantiene activo el Mercado Oficial de Reventa, una plataforma autorizada que permite a quienes no puedan asistir vender sus boletas de forma segura. Esto reduce el riesgo de fraudes y evita la reventa ilegal.

Por otro lado, los paquetes de hospitality siguen disponibles para quienes buscan una experiencia premium. Estos incluyen beneficios adicionales como servicios exclusivos durante los partidos.

Según cifras oficiales, ya se han vendido más de cinco millones de entradas para esta edición del Mundial, que será la más grande en la historia con 48 selecciones y 104 partidos. De mantenerse la tendencia, el récord de asistencia de 3,5 millones de espectadores podría ser superado ampliamente.

Con alta demanda y disponibilidad limitada, esta nueva fase representa una oportunidad clave para quienes sueñan con vivir el Mundial 2026 en vivo.