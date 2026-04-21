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Asesinaron a los cuatro amigos de 18 y 19 años secuestrados en Jamundí: así los encontraron

Los cuerpos presentaban impactos de arma de fuego. La gobernadora señaló a disidencias de las Farc como responsables del crimen múltiple.

Noticias RCN

abril 21 de 2026
07:55 p. m.
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Las autoridades del Valle del Cauca investigan el asesinato de cuatro jóvenes que habían sido secuestrados el miércoles en el municipio de Jamundí, ubicado a aproximadamente 20 minutos de Cali.

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Los cuerpos de las víctimas, todos hombres entre 18 y 19 años fueron hallados en diferentes zonas rurales del departamento con impactos de arma de fuego.

La gobernadora del Valle del Cauca calificó el hecho como "inaceptable" y señaló a las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco, como presuntos responsables de la masacre de los cuatro amigos.

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¿Quiénes son los cuatro amigos secuestrados y asesinados en Jamundí?

Los jóvenes fueron identificados como Juan Felipe Zapata Caicedo, de 18 años; Juan Camilo Viáfara, de 19 años; Darwin Carabalí, de 19 años; y Estiven Noguera Delgado, quien acababa de cumplir la mayoría de edad.

Según informes oficiales, fueron secuestrados cuando terminaba un evento organizado por la alcaldía municipal desde el corregimiento de Villa Paz, en Jamundí.

Los cuerpos de Zapata Caicedo y Viáfara fueron hallados antes del mediodía en el sector de La Betulia, zona rural del municipio de Suárez, en el departamento del Cauca.

Horas más tarde, la comunidad dio aviso del hallazgo de los cuerpos de Carabalí y Noguera Delgado en la vía entre Robles y Timba, en Jamundí.

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Aterradora situación de violencia en Jamundí, Valle

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a las sedes de Medicina Legal. Doce de ellos permanecen en la sede del municipio de Jamundí, mientras que dos fueron llevados a la sede de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.

Las familias de las víctimas acudieron a estos puntos en espera de la entrega de los restos.

Desde la alcaldía de Jamundí y diversas entidades de derechos humanos se ha condenado este múltiple homicidio. Las autoridades municipales han expresado su preocupación por el incremento de la violencia en la zona, especialmente en las áreas de Villa Paz, la zona alta de Jamundí y el norte del Cauca.

Las investigaciones continúan para esclarecer las causas del múltiple homicidio e identificar y capturar a los responsables materiales e intelectuales del crimen.

Los cuerpos de las víctimas serán entregados a sus familiares en las próximas horas, una vez concluyan los procedimientos forenses correspondientes.

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