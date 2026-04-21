Florida ejecuta a Chadwick Willacy tras 35 años en el corredor de la muerte

Chadwick Willacy, un hombre de 58 años condenado por el asesinato de su vecina en 1990, fue ejecutado el martes mediante inyección letal en la prisión estatal de Raiford.

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El Departamento de Correccional de Florida informó que Willacy fue declarado muerto a las 18H15 hora local (22H15 GMT), tras permanecer más de tres décadas en el corredor de la muerte.

Un caso que marcó la pena capital en Florida

Willacy fue sentenciado en 1991 por el homicidio de Marlys Satger, de 56 años, a quien atacó después de que lo sorprendiera robando en su casa.

Su ejecución se suma a las cinco realizadas en Florida en lo que va de 2026, de un total de ocho en todo Estados Unidos. El año pasado, el país registró 47 ejecuciones, la cifra más alta desde 2009, y Florida encabezó la lista con 19 casos.

Debate nacional sobre la pena de muerte

Actualmente, 23 estados han abolido la pena capital y otros tres mantienen moratorias en su aplicación. Sin embargo, el presidente Donald Trump ha defendido públicamente su uso y, en su primer día en el cargo, pidió ampliar su alcance a “los delitos más viles”.

La ejecución de Willacy reaviva el debate sobre la vigencia y la aplicación desigual de la pena de muerte en Estados Unidos.