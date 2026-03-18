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Confirman lugar de traslado de Wadith Manzur y Karen Manrique por escándalo de la UNGRD

Mientras ambos congresistas permanecen en el búnker de la Fiscalía, se espera que el traslado se realice en las próximas horas.

Noticias RCN

marzo 18 de 2026
10:38 a. m.
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Tras seis días de confirmarse las órdenes de captura contra el senador electo Wadith Manzur, y la representante reelecta Karen Manrique, Noticias RCN conoció los lugares donde serán trasladados ambos congresistas salpicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

¿Qué pasará con las curules de Wadith Manzur y Karen Manrique, reelectos el 8 de marzo?
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Según la resolución conocida en exclusiva, el senador Manzur sería recluido en la Escuela de Carabineros de Bogotá. Por su parte, la representante Manrique, quien sí denunció riesgos ante la Corte Suprema de Justicia sería trasladada a la cárcel del Buen Pastor.

Ya se efectuó la captura de Wadith Manzur y Karen Manrique
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Los centros carcelarios se conocieron tras la solicitud del magistrado Misael Rodríguez en la que pedía que se determinara los sitios de reclusión para ambos parlamentarios tras la orden de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de enviarlos a la cárcel.

Órdenes de captura y señalamientos

Cabe recordar que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, a través del magistrado Misael Rodríguez, ordenó hace seis días la captura y traslado inmediato de los dos parlamentarios.

Ambos están señalados de haber vendido su función como integrantes de la Comisión de Crédito Público, favoreciendo al Gobierno Nacional en votaciones clave.

Expectativa por el operativo del INPEC

La atención ahora se centra en el operativo de seguridad que adelantará el INPEC para garantizar el traslado de los congresistas.

El proceso se realizará bajo estrictas medidas, dada la relevancia política de los implicados y el impacto del caso en la opinión pública. Noticias RCN seguirá de cerca el desarrollo de esta información.

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