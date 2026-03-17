E. Coli: estos los alimentos que podrían aumentar el riesgo de contraer dicha bacteria

La Escherichia coli es una bacteria que comúnmente se encuentra en el intestino grueso en los organismos de sangre caliente. Pese a que varias de las cepas son inofensivas, existen otras que pueden llegar a causar intoxicación alimentaria grave.

La exposición a esta bacteria se da principalmente por medio de agua o alimentos contaminados por lo que algunas de las principales fuentes de contagio son los productos cárnicos picados crudos o poco cocidos, la leche cruda y la contaminación fecal en verduras.

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Síntomas de la infección

Algunas cepas de la E. Coli producen la toxina Shiga STEC y pueden generar calambres abdominales y diarrea que, en algunos casos, puede contener sangre. También se puede presentar fiebre, vómitos, náuseas constantes y la infección puede derivar en enfermedades potencialmente mortales como el síndrome urémico hemolítico que se caracteriza por generar insuficiencia renal aguda, anemia hemolítica y un bajo recuento de plaquetas.

Según cifras de la OMS, se estima que hasta el 10% de los pacientes con infección por STEC pueden desarrollar el síndrome urémico con una tasa de letalidad que está entre el 3% y 5%. Este síndrome también puede generar convulsiones, accidentes cerebrovasculares y el coma.

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¿Cuáles son las principales fuentes de transmisión?

Según Mayo Clinic, las personas podrían llegar a contraer la infección al ingerir una simple hamburguesa que contenga su carne o vegetales contaminados. Algunas de las fuentes de exposición son el agua, los alimentos contaminados y el contacto persona a persona.

Los alimentos con mayor exposición son: la carne molida ya que cuando el ganado se carnea y se procesa, la bacteria alojada en los intestinos puede llegar a la carne. Esta carne, especialmente la de res, combina carne de varios animales lo que aumenta los riesgos de contagio.

La leche no pasteurizada también representa uno de los principales riesgos ya que dicha bacteria se aloja en las ubres de las vacas o en los equipos, aumentando las probabilidades de que ingrese a la leche cruda.

Algunos productos vertidos de las granjas ganaderas también pueden contaminar los campos de cultivo tales como la espinaca y la lechuga. Por otro lado, las heces humanas y de animales pueden contaminar las aguas subterráneas y superficiales.