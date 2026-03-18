¿Nuevo amor?: Andrés Altafulla demostró su interés por una jugadora en La Casa de los Famosos

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se encuentran atravesando por la décima semana de juego y el caos se ha apoderado del lugar, pues la llegada de Andrés Altafulla y las nuevas dinámicas de la competencia han marcado un giro inesperado.

Sin embargo, los acercamientos que ha tenido el ganador de la segunda temporada del reality con las demás participantes ya han generado un debate en redes sociales, pues varios manifestaron que se encontraría protagonizando coqueteos con varias mujeres.

Altafulla se da un beso dentro de La Casa de los Famosos

Los juegos y las dinámicas no han cesado desde que llegó el famoso, pues una de las recientes dramatizaciones llevó a que varios participantes protagonizaran románticos besos dentro del juego. Sin embargo, su intervención no ha pasado desapercibida ya que el cantante también tuvo un acercamiento con Karola Alcendra al darse un beso en medio de la cocina.

Sin embargo, dicho encuentro no ha sido el único en medio del juego ya que, en las horas más recientes, los dos famosos sostuvieron una conservación en donde revelaron que, antes de ingresar al programa, tuvieron una salida a comer perros calientes.

No obstante, la creadora de contenido decidió romper el silencio al manifestar su sensación de bienestar al haber compartido dicho espacio con el famoso, quien le llegó a insinuar, bajo un tono comprometedor, que podrían repetir dicha salida al salir del reality.

“Tú con esos ojitos bonitos y esa boquita vienes a enredarme aquí. Dejas el pelero y después te vas. Nos conocemos de atrás, yo te puedo confesar delante de Colombia que ese día la pasé muy bien comiendo un perro caliente contigo. Tú fuiste muy caballero conmigo y te lo quería decir”, manifestó la mujer.

Karola recibió visita en La Casa de los Famosos

Por otro lado, la cartagenera se llevó una sorpresa durante la gala más reciente ya que su madre y hermano tuvieron la posibilidad de llegar a la casa más famosa del país para protagonizar un conmovedor encuentro.

El momento no solo contó con tintes emotivos ya que la progenitora de la famosa también le dio a conocer a Eidevin que había tenido interés por verlo como el novio de su hija. Sin embargo, exaltó que se le veía bien junto a Mariana Zapata.