¡Tiquetes desde $81.000! Aerolínea lanzó promoción de vuelos nacionales e internacionales

La aerolínea de bajo costo Wingo lanzó una nueva edición de su campaña promocional Wingo Sale, con tiquetes nacionales desde $81.000 por trayecto y vuelos internacionales desde USD 106, incluyendo tasas e impuestos.

La iniciativa estará vigente hasta el 20 de marzo y busca incentivar la compra anticipada de viajes para quienes planean vacaciones, escapadas o desplazamientos laborales durante el año.

Según la compañía, estas tarifas aplican para volar entre abril de 2026 y febrero de 2027, con algunas restricciones en fechas de alta demanda como festivos y temporadas altas.

La estrategia apunta a fortalecer el acceso al transporte aéreo en Colombia y Latinoamérica, en un contexto donde los usuarios buscan cada vez más opciones económicas para viajar.

Tiquetes baratos en Colombia desde $81.000: destinos y condiciones

En el mercado nacional, los viajeros podrán encontrar precios promocionales desde Bogotá hacia ciudades como Barranquilla, Medellín, Bucaramanga y Armenia.

Además, la aerolínea incluyó rutas recientes que fortalecen la conectividad, especialmente desde Bucaramanga hacia destinos como Cartagena, Barranquilla y Medellín.

Este tipo de promociones responde a una tendencia creciente: planear viajes con mayor anticipación para acceder a mejores tarifas.

Sin embargo, la disponibilidad es limitada, hay entre 30 y 200 sillas promocionales por trayecto, lo que obliga a los interesados a tomar decisiones rápidas.

Otro aspecto clave es que, aunque los precios incluyen impuestos, pueden variar dependiendo de la demanda al momento de la compra, una característica habitual en el modelo de aerolíneas de bajo costo.

Vuelos internacionales desde USD 106: rutas y recomendaciones

En el segmento internacional, la oferta incluye destinos atractivos del Caribe y Centroamérica. Desde Bogotá se destacan rutas hacia Ciudad de Panamá, Santo Domingo, Ciudad de Guatemala y Caracas.

También hay opciones desde Medellín hacia Panamá, Aruba y Venezuela, ampliando el abanico de posibilidades para los viajeros.

Incluso, la promoción contempla rutas recientes como Bogotá–Montego Bay y Bucaramanga–Aruba, lo que refleja la expansión de la red de la aerolínea y su apuesta por nuevos destinos turísticos.

La campaña llega en un momento clave, ya que muchos colombianos comienzan a planear viajes de mitad de año o fin de año, aprovechando tarifas reducidas para asegurar destinos con anticipación.