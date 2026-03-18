¡Video de infarto! La icónica reacción de Venezuela al quedar campeona del béisbol mundial

Venezuela derrotó el martes 3x2 a Estados Unidos en Miami en un final de infarto. Es la primera vez que se consolida como campeona del Clásico Mundial de béisbol, en un duelo imponente.

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La Vinotinto dominó durante gran parte del juego, pero un jonrón de dos carreras Bryce Harper hizo que la final llegara empatada a la última entrada.

Un doble de Eugenio Suárez impulsó la carrera ganadora de Javier Sanoja provocando el éxtasis de la hinchada venezolana, abrumadoramente mayoritaria en el loanDepot Park.

Venezuela por primera vez campeona del beisbol mundial

Venezuela, donde el béisbol es deporte nacional, completó su torneo de ensueño venciendo al favorito Estados Unidos en su propia casa, en un juego que trascendió lo deportivo por el contexto de la captura en enero del presidente Nicolás Maduro por fuerzas norteamericanas.

También potencia del béisbol, Venezuela tenía hasta ahora una tercera posición de 2009 como mejor resultado en el principal torneo de selecciones de este deporte.

Su historia dio un vuelco en dos mágicas semanas en las que, tras una única derrota ante República Dominicana en la fase de grupos, fue capaz de destronar en cuartos de final al Japón de Shohei Ohtani, el último campeón, y después acabar con la imbatibilidad de Italia.

"No se suponía que íbamos a estar aquí, la gente no creía en nosotros, pero nosotros creímos en nosotros e hicimos el trabajo", dijo Maikel García, nombrado MVP (Jugador Más Valioso) del torneo.

El país lo necesitaba... Es un proceso duro para la gente de Venezuela (…) Nosotros salimos a jugar todos los días por los 30 millones de venezolanos y por todos los venezolanos que están fuera del país.

Como guinda del pastel, la Vinotinto se embolsó también en este certamen su primer boleto olímpico y competirá en los Juegos de Los Ángeles en 2028.

Así logró Venezuela ganar la copa mundial de béisbol

Emocionados por alentar a su selección a miles de kilómetros de casa, la hinchada Vinotinto cantó, saltó y animó durante todo el partido logrando que sus jugadores se sintieran locales.

Los sudamericanos ejercieron presión sobre el joven abridor Nolan McLean hasta que, en el tercer inning, Salvador Pérez alcanzó la tercera base y Maikel García lo remolcó con un elevado de sacrificio.

En el quinto, Venezuela amplió la ventaja con un batazo de Wilyer Abreu que hizo que su hinchada comenzara a creerse la hazaña.

Del otro lado, Estados Unidos se desesperaba ante el muro del abridor Eduardo Rodríguez y relevistas como Eduard Bazardo, pero sus bombarderos despertaron en el último momento.

Bryce Harper sometió en la octava entrada a Andrés Machado con un misil de 132 metros que impulsó también a Bobby Witt Jr. hasta el plato, colocando el empate en la pizarra.

El título se definió en una taquicárdica última entrada en la que Suárez bateó un doble al jardín central para que Sanoja, desde la segunda base, pusiera de nuevo en cabeza a Venezuela.

El último héroe fue Daniel Palencia, que neutralizó los últimos tres turnos estadounidenses en una final que también tuvo tintes políticos dadas las complejas relaciones entre Washington y Caracas, donde la sucesora de Maduro, Delcy Rodríguez, gobierna bajo presión del presidente Donald Trump.

Un estruendo se escuchó en Caracas con el último out del juego, transmitido por pantallas gigantes en plazas de la ciudad.

Desde Washington, Trump había destacado la víspera de la final que "últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela" y bromear diciendo que podría convertirse en el estado 51 de su país.