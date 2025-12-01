Estas son las principales causas de infertilidad en hombres y mujeres
¿Sufre de infertilidad? Estas son algunas de las causas más comunes que pueden afectar tanto a hombres como a mujeres.
octubre 12 de 2025
11:08 a. m.
La infertilidad puede afectar tanto a mujeres como a hombres, y en muchos casos, resulta de diversos factores biológicos, ambientales o médicos. A continuación, te presentamos las principales causas que pueden dificultar la concepción.
Posibles causas generales de infertilidad en hombres
- Afecciones que alteran la producción de esperma:
Algunas enfermedades que afectan los testículos, como la clamidia, la gonorrea, las paperas o el VIH, pueden disminuir la calidad o cantidad de espermatozoides producidos.
- Dificultades para que el esperma llegue al aparato reproductor femenino:
Esto puede deberse a infecciones de transmisión sexual, anomalías genéticas o problemas en los conductos seminales que impiden el paso adecuado del esperma.
- Factores ambientales:
La exposición constante a pesticidas, radiación o sustancias químicas industriales puede afectar la fertilidad en ambos miembros de la pareja.
- Efectos del cáncer y su tratamiento:
La radioterapia y la quimioterapia pueden dañar las células reproductivas y disminuir la capacidad de concebir.
Causas específicas de la infertilidad femenina
- Cáncer:
Algunos tipos de cáncer, especialmente los que afectan los órganos reproductivos, pueden reducir la fertilidad. Además, los tratamientos oncológicos también pueden alterar el funcionamiento ovárico.
- Adherencias pélvicas:
Son bandas de tejido cicatricial que pueden unir órganos del área pélvica. Se desarrollan, en muchos casos, después de una infección pélvica, una apendicitis, una cirugía abdominal o por endometriosis.
- Endometriosis:
Esta condición ocurre cuando el tejido que recubre el interior del útero crece fuera de él. Puede causar inflamación, dolor y afectar el correcto funcionamiento de los ovarios y las trompas de Falopio.
- Daño u obstrucción en las trompas de Falopio:
Generalmente, se produce por infecciones pélvicas, enfermedades de transmisión sexual o cirugías previas. La obstrucción impide que el óvulo y el esperma se encuentren, dificultando la fecundación.