Estas son las principales causas de infertilidad en hombres y mujeres

¿Sufre de infertilidad? Estas son algunas de las causas más comunes que pueden afectar tanto a hombres como a mujeres.

Infertilidad
Foto Freepik

Noticias RCN

octubre 12 de 2025
11:08 a. m.
La infertilidad puede afectar tanto a mujeres como a hombres, y en muchos casos, resulta de diversos factores biológicos, ambientales o médicos. A continuación, te presentamos las principales causas que pueden dificultar la concepción.

Posibles causas generales de infertilidad en hombres

  • Afecciones que alteran la producción de esperma:
    Algunas enfermedades que afectan los testículos, como la clamidia, la gonorrea, las paperas o el VIH, pueden disminuir la calidad o cantidad de espermatozoides producidos.
  • Dificultades para que el esperma llegue al aparato reproductor femenino:
    Esto puede deberse a infecciones de transmisión sexual, anomalías genéticas o problemas en los conductos seminales que impiden el paso adecuado del esperma.
  • Factores ambientales:
    La exposición constante a pesticidas, radiación o sustancias químicas industriales puede afectar la fertilidad en ambos miembros de la pareja.
  • Efectos del cáncer y su tratamiento:
    La radioterapia y la quimioterapia pueden dañar las células reproductivas y disminuir la capacidad de concebir.
Causas específicas de la infertilidad femenina

  • Cáncer:
    Algunos tipos de cáncer, especialmente los que afectan los órganos reproductivos, pueden reducir la fertilidad. Además, los tratamientos oncológicos también pueden alterar el funcionamiento ovárico.
  • Adherencias pélvicas:
    Son bandas de tejido cicatricial que pueden unir órganos del área pélvica. Se desarrollan, en muchos casos, después de una infección pélvica, una apendicitis, una cirugía abdominal o por endometriosis.
  • Endometriosis:
    Esta condición ocurre cuando el tejido que recubre el interior del útero crece fuera de él. Puede causar inflamación, dolor y afectar el correcto funcionamiento de los ovarios y las trompas de Falopio.
  • Daño u obstrucción en las trompas de Falopio:
    Generalmente, se produce por infecciones pélvicas, enfermedades de transmisión sexual o cirugías previas. La obstrucción impide que el óvulo y el esperma se encuentren, dificultando la fecundación.

 

