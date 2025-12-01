Estas son las principales causas de infertilidad en hombres y mujeres

La infertilidad puede afectar tanto a mujeres como a hombres, y en muchos casos, resulta de diversos factores biológicos, ambientales o médicos. A continuación, te presentamos las principales causas que pueden dificultar la concepción.

Posibles causas generales de infertilidad en hombres

Afecciones que alteran la producción de esperma:

Algunas enfermedades que afectan los testículos, como la clamidia, la gonorrea, las paperas o el VIH, pueden disminuir la calidad o cantidad de espermatozoides producidos. Dificultades para que el esperma llegue al aparato reproductor femenino:

Esto puede deberse a infecciones de transmisión sexual, anomalías genéticas o problemas en los conductos seminales que impiden el paso adecuado del esperma. Factores ambientales:

La exposición constante a pesticidas, radiación o sustancias químicas industriales puede afectar la fertilidad en ambos miembros de la pareja. Efectos del cáncer y su tratamiento:

La radioterapia y la quimioterapia pueden dañar las células reproductivas y disminuir la capacidad de concebir.

Causas específicas de la infertilidad femenina