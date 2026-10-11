Terminó con una aguja en el corazón por presunta mala praxis en el odontólogo

A sus 43 años, Jorge Gómez estuvo a punto de morir por la presunta mala praxis durante la extracción de una muela, a la que accedió, durante un procedimiento de rutina, en diciembre de 2025.

En diálogo con Noticias RCN recordó haber visto muy nerviosa a “la odontóloga. Comenzó a tocarme la mejilla. Entonces le pregunté qué estaba pasando y me dijo que se le había partido la aguja y, solamente, había retirado el capuchón”.

La aguja no apareció ni se dejó ver en las radiografías que le ordenaron a Jorge, hasta enero de 2026, cuando un malestar en el pecho lo obligó a presentarse en un servicio de urgencias.

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La aguja se había alojado en su corazón:

Al llegar al médico, le practicaron un cateterismo con el que lograron encontrar el metal de dos centímetros alojado en su corazón. La única opción era retirarlo con una cirugía a corazón abierto. Sin embargo, el personal le advirtió:

“Aquí lo único es una operación a corazón abierto, con el riesgo de que, al abrir, la aguja ya se haya movido”.

Incluso con la cirugía Jorge ha tenido problemas para regresar al trabajo:

En diálogo con este noticiero, Jorge ha señalado que, aunque ha tratado de “retomar el trabajo, a las dos o tres horas de haber comenzado” se siente fatigado: “Estoy con un ahogo tremendo. No puedo respirar bien y me toca venirme a mi casa”.

Hoy, agradece estar vivo, pero quiere que su caso sea investigado y se establezca quién es responsable de su malestar.