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Sorpresa por nuevo mensaje en la cuenta de X de Nicolás Maduro: “Hasta aquí nos llegan”

El último mensaje fue publicado en la tarde del 12 de octubre, cuando se conmemoró el Día de la Raza.

Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro. Foto: Noticias RCN.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 13 de 2026
10:29 a. m.
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Por medio de redes sociales, en la cuenta de Nicolás Maduro se publicó un nuevo mensaje en la tarde del lunes 12 de octubre.

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Maduro se refirió al Día de la Raza, el cual se conmemora por el 12 de octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a América. En su mensaje, dijo que en esta fecha se deben reivindicar los valores de los pueblos.

¿Cuándo será el juicio contra Maduro?

El venezolano, quien está preso en Estados Unidos, aseguró que en los últimos días ha leído libros relacionados con este asunto, tales como ‘Historia de la conquista y población de la provincia de Venezuela’, ‘El conquistador español del siglo XVI’ y ‘Grandeza’; este último escrito por el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Recientemente, ha habido avances clave en el proceso contra Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes fueron capturados en la madrugada del 3 de enero de 2026 por parte de la Delta Force de Estados Unidos. El juicio comenzará el 1 de junio de 2027 ante el juez Alvin Hellerstein.

Ambos están siendo investigados por presunto narcotráfico y tráfico de armas. La Fiscalía, además, les imputó nuevos cargos relacionados con presuntos hechos de tortura a los que habrían sido sometidas las personas que fueron arrestadas por el régimen.

Nuevos cargos contra Maduro

Los hechos mencionados son: golpizas, descargas eléctricas, secuestros y demás métodos para causar terror con el fin de silenciar a los sectores que le hacían oposición.

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A esto se suman presuntos nexos de Maduro con las FARC y el ELN, dos grupos armados de Colombia. Inclusive, se referencian posibles reuniones con alias Timochenko, Jesús Santrich e Iván Márquez.

Al parecer, los encuentros estaban relacionados con el tráfico de droga por la frontera que conecta a Colombia con Venezuela. En adición, los grupos armados habrían estado vinculados a los actos de tortura contra las personas que eran detenidas por oficiales del DGCIM.

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