¿Comparte el caso de su motocicleta?: expertos encuentran bacterias, hongos y levaduras al interior de estos

Es usual que millones de ciudadanos opten por medios de transporte más rápidos y eficaces en medio de las amplias congestiones que se presentan diariamente en las ciudades capitales. Por esto, el uso de motocicletas, por medio de aplicaciones de transporte, cada vez más es recurrente entre los usuarios.

Ante este servicio, se ha vuelto usual el constante intercambio de cascos que están en uso permanente de pasajero en pasajero. Sin embargo, expertos han detectado un serio riesgo en esta práctica que se ha vuelto común entre los usuarios más frecuentes de dichos servicios.

¿Cuáles son los riesgos de usar un casco comunitario?

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Manuela Beltrán analizó microbiológicamente 32 cascos utilizados para transporte de pasajeros por plataformas digitales.

El resultado fue contundente ya que el 100 % de las muestras presentó algún tipo de microorganismo. Entre los hallazgos aparecen bacterias aerobias comunes, coliformes, hongos y levaduras, pero uno de los resultados que más llama la atención fue la presencia de Escherichia coli (E. coli) en una de las muestras.

Según Diana Sandoval, experta en salud pública de la Universidad Manuela Beltrán, las bacterias son un indicador de contaminación de origen fecal. Estas pueden llegar al interior del casco cuando una persona no se lava las manos después de usar el sanitario y lo manipula.

Aunque el riesgo no significa que una persona vaya a enfermarse por el uso del caso, esta situación plantea una posible ruta de contaminación en donde los cascos contaminados entran en contacto con las manos, la boca y alimentos.

Por su parte, la microbióloga Andrea Cortés explica que el interior del casco reúne varias condiciones que favorecen la permanencia de microorganismos. La espuma y los materiales acolchados absorben sudor, grasa natural de la piel, células muertas, restos de cabello y residuos de productos cosméticos. A esto se suma el aumento de temperatura y humedad que produce el uso continuo del casco.

¿Qué se encontró al interior de los cascos?

Algunos de los microorganismos que se identificaron dentro de los cascos analizados son los aerobios. Estos se encuentran comúnmente en el ambiente, la piel, las manos y múltiples superficies, por lo que su presencia, por sí sola, no representa necesariamente un riesgo para la salud.

Sin embargo, dentro de este amplio grupo también existen microorganismos oportunistas, capaces de aprovechar determinadas condiciones del organismo para producir enfermedad.

Dentro de los hallazgos también se encontró que el uso de estos casos contaminados puede empeorar el acné, la dermatitis y la caspa. Pero uno de los hallazgos más preocupantes fue la presencia de la bacteria E. Coli, bacterias coliformes en el 32 % de los cascos analizados.

Los coliformes suelen utilizarse como indicadores de higiene y algunos pueden estar asociados con contaminación de origen intestinal. Dentro de este grupo, los investigadores detectaron E. coli en una de las muestras. El 37,5% de los cascos presentaron hongos y el 59% presentaron algunas levaduras.

Recomendaciones para evitar la contaminación

Dentro de las sugerencias, por parte de los expertos, se encuentran: usar un casco propio en cuanto sea posible, usar un gorro o pañoleta limpia en caso de tener que hacer uso del casco ajeno, revisar el interior antes de usarlo y lavarse las manos después del viaje.

Para los conductores se recomienda mantener los casos limpios, ventilados y frescos. Realizar su debida desinfección con materiales compatibles, evitar guardar los cascos húmedos y disponer más de un casco cuando sea posible.