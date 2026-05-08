Este será el tercer ELIMINADO de MasterChef Celebrity Colombia 2026, según la inteligencia artificial

En la noche de este miércoles 5 de agosto de 2026, la cocina más famosa del país volverá a vivir un momento de máxima tensión.

Por tercera vez en la presente temporada de MasterChef Celebrity Colombia, se llevará a cabo un reto de eliminación y diez participantes se encuentran en riesgo. Ellos son:

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Marcela Carvajal.

Sebastián Villalobos.

Luisa Vergara.

Robert Farah.

Mariana Mozo.

Diana Mina.

Iván Marín.

Tavo Bernate.

Milena López.

Jimmy Vásquez.

Teniendo en cuenta los últimos desafíos que se han llevado a cabo en la cocina, la inteligencia artificial analizó el panorama y reveló quién podría ser el nuevo eliminado. ¿Por quién se decantó? ¿Cuáles fueron sus argumentos?

Este sería el tercer eliminado de MasterChef Celebrity Colombia 2026, de acuerdo con la inteligencia artificial

La inteligencia artificial monitoreó el rendimiento más reciente de los diez participantes y planteó que Jimmy Vásquez podría ser la persona que abandone MasterChef Celebrity Colombia 2026.

"Mi principal candidato para convertirse en el nuevo eliminado es Jimmy Vásquez. Él llega especialmente comprometido porque, junto con Diana Mina, presentó una de las preparaciones más débiles de los últimos días. Su problema no parece limitarse al emplatado, sino que ha mostrado dificultades para organizar la preparación, tomar decisiones técnicas y reaccionar cuando algo no sale según lo previsto", explicó la IA.

"En una eliminación, donde debe trabajar solo y bajo presión, esas falencias pueden resultar definitivas", detalló también la herramienta informática.

¿Cuáles son los otros candidatos que podrían estar en riesgo en MasterChef Celebrity Colombia 2026? Esto planteó la IA

Aparte de Jimmy Vásquez, la inteligencia artificial también perfiló como posibles eliminados a Diana Mina y a Milena López.

"Diana viene de presentar uno de los peores platos. Sin embargo, anteriormente logró salvarse con una preparación individual, lo que indica que puede responder mejor cuando cocina sola", aseguró la inteligencia artificial.

"Milena López estuvo cerca de salir en la primera eliminación y ya cometió un error delicado al servir un risotto con el arroz crudo. Por lo tanto, el punto de cocción podría volver a ser su punto vulnerable", concluyó.