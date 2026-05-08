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Masacre en Honduras: seis integrantes de una familia fueron asesinados a tiros

Las autoridades se encuentran investigando el crimen y lo relacionan con presuntos vínculos con el narcotráfico.

Asesinato en Estados Unidos.
Asesinato en Estados Unidos. Crédito: Magnific.

Noticias RCN

agosto 05 de 2026
12:42 p. m.
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Las autoridades de Honduras investigan el asesinato de seis integrantes de una misma familia ocurrido en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro.

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El ataque, perpetrado por sujetos armados, dejó cinco hombres y una mujer muertos y, según la Policía, estaría relacionado con el crimen organizado y el narcotráfico.

De acuerdo con el reporte, un grupo de hombres armados ingresó durante la noche del martes a una vivienda ubicada en Olanchito y abrió fuego contra las personas que se encontraban en el lugar.

Dos de las víctimas fallecieron dentro de la vivienda como consecuencia de los disparos, mientras que las otras cuatro murieron posteriormente en un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas.

La Policía indicó que una de las principales líneas de investigación apunta a un posible ajuste de cuentas relacionado con actividades delictivas.

Según el jefe policial de la zona, Lorenzo Lara, el caso estaría vinculado al crimen organizado y a presuntos nexos de algunas de las víctimas con el narcotráfico.

Por su parte, el portavoz de la Policía Nacional, Wilber Mayes, señaló que tres de los fallecidos serían investigados por presunta venta de drogas.

Además, indicó que la vivienda donde ocurrió el ataque había sido denunciada anteriormente como un supuesto punto utilizado para el desmantelamiento de motocicletas robadas.

Según cifras de las Naciones Unidas, el país registra una tasa de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes, un indicador que supera ampliamente el promedio mundial.

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La masacre en Olanchito se produce pocos meses después de otro episodio de violencia registrado en el norte de Honduras. El pasado 21 de mayo, 19 personas fueron asesinadas en una aldea del municipio de Trujillo, en un hecho atribuido a disputas entre estructuras criminales por el control de rutas del narcotráfico y de territorios destinados a la explotación de palma africana.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables del ataque y esclarecer las circunstancias que rodearon este nuevo caso de violencia.

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