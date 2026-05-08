Reapertura del puente internacional Francisco de Paula Santander después de tres meses de cierre

Después de tres meses de trabajos de reparación, este miércoles se reabrió el paso por el puente internacional Francisco de Paula Santander, uno de los cruces fronterizos más importantes entre Colombia y Venezuela.

Desde las 9:30 de la mañana comenzó el tránsito provisional de vehículos particulares, transporte público y motocicletas, lo que marca el regreso de la movilidad en este corredor clave para el comercio y la migración.

El puente conecta a Cúcuta, en Norte de Santander, con el municipio venezolano de Pedro María Ureña y había permanecido cerrado desde el 2 de mayo, cuando las fuertes lluvias ocasionaron la socavación de uno de sus pilotes, obligando a restringir el paso vehicular.

Impacto en la movilidad

Durante el cierre, los habitantes de la frontera debieron desplazarse por otros pasos como el puente Simón Bolívar, que une San Antonio del Táchira con Villa del Rosario, o el Atanasio Girardot, conocido como Tienditas. Esta situación generó mayores gastos y tiempos de traslado para las familias y comerciantes de la región.

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Con la reapertura, los usuarios expresaron satisfacción por la normalización del tránsito. “Excelente, porque se mejora el intercambio entre los dos países y se facilita el diario vivir de las personas que habitan en la frontera”, señaló uno de los transeúntes.

Beneficios para el comercio

La reactivación del puente representa un alivio para los comerciantes, quienes dependen de este paso para el intercambio de mercancías y servicios. La reapertura también fortalece la dinámica migratoria y el contacto entre familias que transitan a diario entre ambos países.

Las autoridades locales destacaron que las obras de reparación garantizaron la seguridad de la estructura y anunciaron que mantendrán presencia en la zona para supervisar el flujo vehicular y la protección de los ciudadanos.