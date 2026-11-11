Expertos revelaron beneficios de la soltería y claves para entender la realización personal

Tradicionalmente, los vínculos afectivos y el sostenimiento de una relación sentimental estable han estado fuertemente asociados con el proyecto de vida que ha impuesto un modelo determinado: crecer, estudiar, trabajar, casarse y formar una familia.

Dichas creencias han llevado a generar presiones sociales con las que se señala a aquellas personas que con ciertas edades todavía no han conformado un vínculo afectivo que perdure con el tiempo.

En el marco del día mundial de la soltería, celebrado cada 11 de noviembre, expertos revelaron algunos de los beneficios detrás de este estado sentimental y su importancia sobre el autoconocimiento.

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Beneficios de la soltería, según expertos

Las relaciones sentimentales han estado ampliamente relacionadas con el concepto de realización personal. Usualmente las personas solteras son blanco de cuestionamientos y preguntas sobre su realización ante el camino tradicional y familiar de la sociedad.

“La soltería no siempre responde a la ausencia de oportunidades para establecer una relación. En muchos casos, es una decisión relacionada con las prioridades, los intereses, las necesidades afectivas y el proyecto de vida de cada persona”, explicó Miguel de Zubiría, psicólogo y creador de la Pedagogía Conceptual y de la Psicología del Autoconocimiento.

La decisión de permanecer soltero también responde a una decisión personal que se encuentra ampliamente relacionada con motivaciones individuales y la búsqueda de independencia.

Algunas de las principales razones son: valor de la autonomía, bienestar personal, experiencias personales pasadas, altas expectativas frente al amor y fortalecimiento de la identidad.

“Elegir la soltería no significa renunciar al amor o a la posibilidad de construir vínculos significativos. Se trata de reconocer las propias necesidades y tomar decisiones que estén en sintonía con el proyecto de vida de cada persona, sin asumir que tener pareja es una condición indispensable para alcanzar la realización personal”, afirmó Miguel de Zubiría.

Sin embargo, el profesional hizo énfasis en la importancia de diferenciar la soltería por elección o por miedo. Para esto es fundamental revisar experiencias sentimentales anteriores, identificar aprendizajes y buscar ayuda profesional en caso de requerirlo.

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¿Cómo reconocer la motivación detrás de la decisión?

Finalmente, el experto recalcó algunas de las diferencias para lograr identificar si las razones detrás de la decisión de estar soltero corresponden a una determinación consciente o por temor.

Algunas de estas claves son: identificar cómo se responde al acercamiento afectivo, reconocer la influencia de experiencias anteriores, evaluar las propias motivaciones, tener claridad sobre lo que se busca, practicar la responsabilidad afectiva, trabajar en las experiencias emocionales difíciles y buscar acompañamiento profesional cuando sea necesario.