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Video | Encapuchados irrumpen en plena transmisón en vivo en Cataluña por huelga general en España

14 años después, España está viviendo una huelga general por la crisis del acceso a la vivienda como problemática principal.

Video | Más de 40 encapuchados irrumpen en plena transmisón en vivo en Cataluña por huelgas en España
RTVE Cataluña

Noticias RCN

noviembre 11 de 2026
01:40 p. m.
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España está viviendo horas convulsionadas debido a la primera huelga general convocada en el país desde 2012; este 11 de noviembre se han presentado las primeras manifestaciones convocadas por organizaciones sociales, siendo la crisis en la vivienda la problemática principal.

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El acceso a la vivienda, el costo de vida y el caso de la señora de 87 años en Madrid que fue desalojada de la vivienda en la cual vivió toda su vida y su posterior fallecimiento fueron los detonantes para iniciar con las jornadas de protesta.

Encapuchados irrumpen en plena transmisión en vivo en Cataluña

Una de las escenas más impactantes de la jornada se vivió en las instalaciones de la Radio Televisión Española (RTVE), en Cataluña, cuando más de 40 encapuchados irrumpieron en la transmisión en directo del programa 'Cafè d'idees' con pancartas y no permitieron la realización del programa informativo durante varios minutos.

Con mensajes como "Vivir no nos puede costar la vida", el grupo manifestante entró en el estudio principal del canal y, después de casi 45 minutos, las autoridades lograron retirarlos de manera pacífica, sin registrarse ningún tipo de acto violento contra los periodistas o miembros de la producción.

Gemma Nierga, la conductora del programa, se manifestó frente a la situación vivida y rechazó la actitud de las personas que entraron en el set, ya que considera que no se están respetando los derechos de los periodistas a informar y a que los televidentes reciban la información.

Los periodistas, les recordamos, somos considerados servicio esencial, pero hoy, a esta hora, no podemos hacer nuestro trabajo, expresó.

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Periodistas de Cataluña respaldaron a RTVE

Tras la escena vivida, el Colegio de Periodistas de Cataluña expresó su apoyo al equipo de RTVE y afirma que el derecho a la huelga debe ir de la mano con el libre ejercicio del periodismo.

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