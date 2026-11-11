Policía se infiltró y descubrió cómo alias Picolino mutilaba a sus víctimas en Bogotá

Durante más de un año, una investigadora de la Dirección de Protección de la Policía arriesgó su vida para desmantelar una de las organizaciones criminales más sanguinarias que operaba en el sur de Bogotá.

Su trabajo de infiltración permitió la captura de alias Picolino, señalado de cometer más de 30 homicidios en Quibdó y Bogotá, además de torturar, mutilar y desaparecer cuerpos utilizando ácido.

Además de los homicidios y las torturas, se señala a la organización criminal de haber asesinado campesinos para despojarlos de sus tierras para venderlas.

Así se infiltró una policía en la sanguinaria banda de alias Picolino

La investigadora y su equipo lograron penetrar la estructura criminal de la banda conocida como ‘Los Ingenieros’, que operaba principalmente en la localidad de Usme.

Durante su infiltración, la agente encubierta recopiló evidencia sobre las atrocidades cometidas por esta organización, incluyendo el uso de sustancias corrosivas para desaparecer los cuerpos de sus víctimas y la mutilación de personas como método de intimidación.

Alias Picolino fue capturado en la casa de su pareja, ubicada en el sector de Compostela, localidad de Usme.

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Presumía sus armas, lujos y torturas de sus víctimas en redes sociales

Al momento de su detención, el delincuente intentó escapar por un túnel clandestino que él mismo había construido.

Las investigaciones revelaron que el criminal utilizaba las redes sociales para presumir armas y sembrar terror. En sus publicaciones compartía videos intimidatorios y grabaciones de sus víctimas heridas.

Uno de los aspectos más preocupantes de la operación criminal era el reclutamiento de menores de edad. Picolino entregaba armas a niños y adolescentes para involucrarlos en actividades delictivas.

Identificamos el uso de menores en la comisión de delitos. Y unos delitos conectados como homicidios, como extorsiones, como torturas.

Un juez envió a alias Picolino a prisión. Permanece recluido en la cárcel La Picota mientras enfrenta el proceso judicial por los múltiples delitos que se le imputan.