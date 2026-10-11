Claves que la ciencia da para elegir correctamente un colchón y una almohada

Dormir adecuadamente es fundamental para el bienestar físico y mental. Sin embargo, las dificultades para conciliar el sueño y la sensación de cansancio forman parte de la realidad cotidiana de numerosos colombianos.

Según cifras del DANE, correspondientes a una medición realizada en 23 ciudades y áreas metropolitanas, el 43,2 % de las personas encuestadas manifestó haber sentido cansancio durante los siete días anteriores, mientras que el 27,7 % reportó dificultades para dormir.

Aunque los hábitos, los horarios y las condiciones de salud influyen en el descanso, las características de los colchones y las almohadas también pueden desempeñar un papel importante.

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¿Qué características debe tener un buen colchón y una almohada?

La elección de estos artículos no debería depender exclusivamente del precio, la apariencia o la sensación de suavidad. Los materiales utilizados en su fabricación pueden influir en la comodidad y el soporte que recibe el cuerpo durante la noche.

Desde la compañía de ciencia de materiales Dow, especializada en el desarrollo de soluciones para diferentes industrias, se identifican cuatro características que los consumidores pueden considerar:

1. Soporte y distribución del peso: Un colchón excesivamente rígido o demasiado blando no necesariamente es la mejor alternativa. Lo importante es que permita distribuir la presión corporal y mantener una postura adecuada. Algunas investigaciones han encontrado beneficios en superficies de firmeza media, aunque la elección depende de las necesidades individuales.

2. Adaptación a los movimientos: Las personas cambian de posición mientras duermen. Por eso, es conveniente que tanto el colchón como la almohada respondan a esos movimientos y proporcionen un soporte acorde con las diferentes posturas.

3. Ventilación y temperatura: La circulación del aire y la capacidad de los materiales para manejar el calor pueden influir en la sensación de comodidad. Esta característica resulta especialmente relevante en regiones cálidas y húmedas, donde la acumulación de temperatura puede afectar la experiencia de descanso.

4. Resistencia y durabilidad: Otro factor importante es que los materiales conserven sus propiedades con el uso. La recuperación de la forma, la estabilidad y la resistencia al desgaste pueden ayudar a mantener condiciones de comodidad durante más tiempo.

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¿Por qué los materiales del colchón pueden influir en la calidad del sueño?

Más allá de la comodidad inicial, la interacción entre el cuerpo y la superficie sobre la que descansa puede cambiar a lo largo de la noche. Por esta razón, el desarrollo de nuevos materiales busca mejorar características como la distribución de presión, la adaptación corporal y la regulación de la temperatura.

Ana Sofía Sahagún, gerente de marketing de poliuretanos de Dow, destacó que la innovación en este sector responde a nuevas necesidades de los consumidores.

“El descanso ya no se entiende únicamente como comodidad. Cada vez más, la ciencia demuestra que factores como el soporte, la ventilación, la distribución de presión y la forma en que los materiales responden al uso diario también hacen parte de una buena experiencia de descanso. Desde Dow trabajamos junto a fabricantes para desarrollar materiales que respondan a esas necesidades y contribuyan a productos más funcionales y duraderos”.

Esta nota cuenta con redacción de IA y fue editado por un periodista de Noticias RCN.