El monumento de 350 kilos de chocolate que sorprenderá en Bogotá

Chocoshow, organizado por la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao) y Corferias, regresa bajo el concepto “El poder del cacao”. Esta iniciativa busca conectar el origen, el territorio y la tradición de los cacaocultores con miles de visitantes, compradores y chefs en la capital del país.

La imponente escultura de chocolate que protagoniza Chocoshow 2026

La gran novedad de esta octava edición es la obra “El latido de 65.000 corazones”, una mazorca de cacao de dos metros de altura construida con más de 350 kilos de chocolate. Esta pieza fue tallada a mano por el chef y escultor Andrés Espinosa , utilizando insumos patrocinados por Casa Luker, para rendir un homenaje directo a las familias productoras del país.

Más allá de su impacto visual, la escultura ofrece una experiencia multisensorial

Gracias a sensores de proximidad, la obra enciende luces LED al detectar a los asistentes, mientras un paisaje sonoro reproduce cantos de aves y el crujido tradicional de la cosecha. Además, un sistema de mapping proyecta rostros reales de los cultivadores directamente sobre el chocolate, culminando el recorrido con una degustación servida en una fuente especial.

Actividades imperdibles: catas, campeonatos y diversión en familia

Chocoshow 2026 ha diseñado una programación orientada a visibilizar todas las etapas de la cadena productiva. Doris Chingate, jefe de proyecto de Corferias, aseguró que el campo cacaotero se tomará Bogotá para ofrecer una experiencia donde los asistentes conocerán historias de vida y procesos de siembra responsables.

Entre las principales atracciones que disfrutarán los visitantes se encuentran:

Ruta del cacao: un recorrido educativo para conocer el proceso completo, desde el grano hasta la taza.

un recorrido educativo para conocer el proceso completo, desde el grano hasta la taza. Campeonato de degruyada: una competencia donde parejas de cacaocultores de diversas regiones extraen manualmente los granos de la mazorca.

una competencia donde parejas de cacaocultores de diversas regiones extraen manualmente los granos de la mazorca. Chocokids: cinco estaciones lúdicas para que los niños aprendan sobre el origen de este alimento mientras juegan.

cinco estaciones lúdicas para que los niños aprendan sobre el origen de este alimento mientras juegan. Catas y Momentos del cacao: espacios guiados por expertos y el panel de evaluación sensorial de Fedecacao para aprender a distinguir aromas, perfiles de sabor y técnicas de preparación.

Para el sector especializado, la feria incluirá el desfile de "Catabras", los espacios académicos 'Cacao Talks', ruedas de negocios y la premiación en vivo del concurso nacional “La mejor almendra de cacao”.

Cortesía: Chocoshow 2026

El impacto del cacao colombiano: de la sustitución de cultivos al éxito mundial

La industria cacaotera atraviesa un momento histórico que consolida su relevancia económica y social. Eduard Baquero López, presidente ejecutivo de Fedecacao, destacó que el producto colombiano es hoy un referente global gracias a su alto nivel ante el mundo y a sus técnicas únicas de cultivo y transformación.

Las cifras del gremio respaldan este crecimiento, ya que en 2025 las exportaciones de cacao en grano y derivados alcanzaron un récord de 413,1 millones de dólares y 36.097 toneladas, un aumento del 27,92 % frente al año anterior. Asimismo, la producción nacional formal se ubicó en 64.439 toneladas, siendo Santander el departamento líder con una participación del 35 %, seguido por Antioquia (12 %), Arauca (11 %) y Nariño (7 %).

Un dato que resalta el valor transformador de esta industria productiva es que 25.000 de las hectáreas sembradas actualmente con cacao corresponden a tierras que en el pasado albergaban cultivos de coca. A esto se suma que Colombia tiene el privilegio de pertenecer al selecto grupo que produce cacao "fino de sabor y aroma", una distinción internacional de la Organización Internacional del Cacao (ICCO) que solo ostenta el 5 % de la producción mundial.

Fechas, horarios y precios de boletería en Corferias

Los amantes del chocolate y las familias que deseen apoyar a las más de 65.000 familias cacaoteras colombianas podrán asistir al evento durante el último fin de semana de noviembre.

Datos clave para planear la visita: