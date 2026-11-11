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Exministro habló del caos de 7 horas para entrega de medicamentos en Colsubsidio de EPS Sanitas

El exministro Jaime Arias advirtió que las fallas logísticas y la crisis financiera con deudas millonarias a dispensarios están causando esperas de hasta siete horas.

Yhonay Díaz

noviembre 11 de 2026
12:48 p. m.
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La crisis en la entrega de medicamentos que enfrenta Sanitas, y que motivó una medida cautelar de la Superintendencia de Salud, refleja un problema más profundo del sistema de salud.

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Pacientes reportan esperas de hasta siete horas para recibir sus tratamientos desde que se cambió el operador logístico de Cruz Verde a Colsubsidio el pasado 1 de noviembre.

El exministro de Salud, Jaime Arias, analizó la situación, señalando que se trata de una combinación de factores.

Hay problemas logísticos, desde luego. No es fácil el tema de dispensación de medicamentos.

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Lo que hay detrás del caos en la entrega de medicamentos de Sanitas en Colsubsidio

El exministro Arias identificó un problema aún más grave; se trata de la crisis financiera.

"Hay una deuda grande, digamos, de las EPS a los operadores logísticos de medicamentos. Una deuda que puede estar ya llegando a los billones de pesos", dijo.

Explicó que esta situación provoca que las entidades suspendan el dispensamiento de medicamentos, obligando a las EPS a buscar alternativas de manera urgente.

Los cambios de operadores son traumáticos. No es tan fácil (…) algunas de las más grandes están en problemas financieros y entonces comienzan a fallar y la EPS tiene que cambiar por otra y esos cambios son los que están produciendo este fenómeno.

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Hasta siete horas esperan usuarios de Sanitas por sus medicamentos en Colsubsidio

Las consecuencias recaen directamente sobre los usuarios. La entrega deficiente de medicamentos se ha convertido en uno de los temas más conflictivos en este momento, junto con la asignación de citas y cirugías, señaló Arias.

La demora de los procesos obliga a muchas personas a acudir directamente a las farmacias y pagar de su cuenta, incrementando el llamado gasto de bolsillo en salud.

El gasto de bolsillo en salud en Colombia está aumentando, especialmente en las personas de menores ingresos. ¿Por qué? Porque como la EPS no le hace un buen suministro de medicamentos, la gente tiene que salir a comprarlos.

El exministro sugirió que debió haberse implementado un proceso diferenteen el cambio de operador para evitar las demoras actuales, reconociendo que este tipo de transiciones requieren mayor planificación y coordinación para garantizar la continuidad en la atención a los pacientes.

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