Hinchas de Pasto vandalizaron sede deportiva del club: jugadores y directivos fueron señalados

A raíz de los malos resultados deportivos y la administración del club desde la parte dirigencial, hinchas de Deportivo Pasto vandalizaron la sede deportiva del club con mensajes contra jugadores y directivos.

Vale recordar que en su última presentación oficial, el equipo perdió 5-0 contra Santa Fe en condición de visitante y la nómina titular estuvo conformada por jugadores sub-20 debido a que los jugadores profesionales decidieron entrar en cese de actividades por falta de pago.

En la presente Liga BetPlay, Pasto solo pudo ganar 4 partidos y se ubica en la posición 18 de la tabla.

Hinchas vandalizaron la sede deportiva del club

Aunque en un principio se creía que la inconformidad de los hinchas era únicamente con los directivos del club, los hinchas también manifestaron su inconformidad con los jugadores por su mal rendimiento; en la mañana del miércoles 11 de noviembre se hicieron públicas las imágenes de los actos vandálicos protagonizados por los seguidores.

Mensajes como "Ustedes cuentan dinero, nosotros fracasos" o "Jueguen como cobran" son algunos de los que fueron expuestos a través de afiches y grafitis en las paredes de la sede deportiva.

Deportivo Pasto confirmó a su nuevo presidente y representante legal

Deportivo Pasto se pronunció horas después de los hechos presentados en la sede deportiva, pero no emitió ningún mensaje acerca de los actos de los hinchas; en un comunicado oficial confirmaron una reorganización administrativa y ejecutiva.

Wilber Roberto Castro Valencia como presidente ejecutivo y Andrés Camilo Chávez Carabalí como presidente y representante legal son los nombres elegidos para iniciar con el esquema de reorganización ejecutiva, que, según el club, busca balancear las cargas laborales de presidencia y optimizar la eficiencia operativa.