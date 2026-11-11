Resultado Super Astro Sol hoy, 11 de noviembre: número y signo ganador del sorteo

El Super Astro Sol realizó este miércoles 11 de noviembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que miles de colombianos estuvieron pendientes de la combinación ganadora.

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Este tradicional juego de suerte y azar ofrece la posibilidad de obtener premios económicos al acertar cuatro cifras y un signo zodiacal.

Como ocurre en cada jornada, los participantes pueden consultar los resultados para comprobar si sus apuestas estuvieron entre las favorecidas y conocer cuánto dinero podrían recibir según sus aciertos.

Resultado del Super Astro Sol hoy, 11 de noviembre de 2026

El sorteo del Super Astro Sol de este miércoles dejó la siguiente combinación ganadora:

Número ganador: XXXX

Signo zodiacal: XXXX

Para verificar el resultado, los jugadores deben comparar las cifras y el signo con los registrados en su comprobante de apuesta.

Quienes coincidan con los cuatro números, en el orden correspondiente, y el signo zodiacal podrán reclamar el premio mayor. Sin embargo, también existen otras categorías de premios para quienes acierten las últimas tres o dos cifras, acompañadas del signo seleccionado.

Los resultados oficiales pueden consultarse en la página de Super Astro.

¿Cómo jugar el Super Astro Sol y cuánto paga el premio mayor?

Para participar, los interesados deben escoger una combinación de cuatro números, entre 0000 y 9999, junto con uno de los doce signos del zodiaco.

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Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 en puntos autorizados y canales digitales habilitados.

El premio mayor paga 42.000 veces el valor apostado. Esto significa que una persona que juegue $10.000 y acierte la combinación completa podría recibir hasta $420 millones, antes de los descuentos aplicables.

Asimismo, acertar las últimas tres cifras y el signo permite ganar 1.000 veces la apuesta, mientras que coincidir con las últimas dos cifras y el signo entrega 100 veces el valor jugado.

Finalmente, se recomienda conservar el tiquete original, verificar los resultados en canales oficiales y tener presentes los requisitos establecidos para reclamar los premios.