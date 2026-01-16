“Ellos seguían trabajando y no tenían para el arriendo”: gerente de Hospital de Itagüí sobre funcionarios

El Hospital Público San Rafael de Itagüí, en el departamento de Antioquia, atraviesa una crisis financiera que ha dejado a sus funcionarios sin salarios desde octubre de 2024, mientras las EPS intervenidas acumulan una deuda de 27.000 millones de pesos con la institución.

Crisis de salud en el país: funcionarios de hospital en Itagüí trabajan sin pago

Luis Fernando Arroyave, gerente del centro de salud, denunció, en diálogo con este medio, la dramática situación que afecta no solo a su hospital, sino al sistema de salud público del país.

“Yo veo a mis funcionarios desde octubre del año pasado los salarios, gente que trabajó mientras la mayoría estaba descansando en vacaciones. Ellos estaban trabajando, dándola toda por los pacientes. Ellos estaban haciendo todo a pesar de que no tenían con qué comer, con qué comprar comida, con qué pagar pasajes”, aseguró.

El gerente explicó que el 90 % de los ingresos del hospital provienen de la atención a usuarios de EPS intervenidas. Nueva EPS adeuda 8.979 millones de pesos, mientras que Savia debe 12.000 millones.

“Todas están colgadas en los pagos con nosotros", afirmó Arroyave, quien subrayó que "esta no es una sola situación del hospital San Rafael de Itagüí, esta es una situación de todo el sistema de salud del país que está colapsado".

Arroyave asumió la gerencia en octubre de 2024, cuando el hospital ya acumulaba una deuda de 9.700 millones de pesos con sus funcionarios por 6 o 7 meses de salarios atrasados.

La Gobernación de Antioquia aportó 10.000 millones de pesos, permitiendo el pago en diciembre, pero la crisis se ha profundizado en 2025 con cuatro meses adicionales sin cancelar nóminas.

El hospital, especializado en trauma y ortopedia, enfrenta además el cierre de crédito por parte de proveedores.

Deudas de las EPS afectan a hospitales en Colombia

"Le debo más de 1.500 millones de pesos al proveedor de alimentación”, indicó el gerente, quien también adeuda más de 100 millones en servicios de lavandería y montos significativos a empresas de vigilancia y aseo.

“Si yo le facturo a Savia 2.500, 3.000 millones de pesos en el mes y no me paga sino 900 o 1.000 millones de pesos, eso no da siquiera porque cubre la nómina", explicó Arroyave sobre el desequilibrio financiero que enfrenta la institución.