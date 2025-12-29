Minsalud anuncia que internos de Medicina recibirán pagos de salario y seguridad social

A partir de enero de 2026, más de 8.000 estudiantes de Medicina en Colombia recibirán una remuneración mensual equivalente a un salario mínimo y serán afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) durante su año de internado obligatorio.

Así lo anunció el Ministerio de Salud y Protección Social, en cumplimiento de la Ley 2466 de 2025, que forma parte de la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional.

Internado médico con derechos laborales garantizados

El Ministerio informó que se girarán más de “200.000 millones de pesos directamente a los estudiantes beneficiarios” como parte de una política que busca dignificar el trabajo de quienes prestan servicios de salud en su etapa formativa. Esta medida responde a una demanda histórica del sector estudiantil y se enmarca en el compromiso del presidente Gustavo Petro con el trabajo decente.

La nueva disposición permitirá que los estudiantes de último año de Medicina cuenten con “una remuneración mensual durante el tiempo dedicado a la prestación de los servicios de salud a todos los colombianos”, según el comunicado oficial.

Reforma Laboral y transformación del sistema de salud

La implementación de esta medida está respaldada por la Ley 2466 de 2025, que modifica parcialmente las normas laborales en Colombia.

El Ministerio destacó que esta acción “reafirma el compromiso del Gobierno del presidente Gustavo Petro por cumplir con las demandas que desde hace tantos años venían reclamando estos estudiantes”.