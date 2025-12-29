CANAL RCN
Salud y Bienestar

Minsalud anuncia que internos de Medicina recibirán pagos de salario y seguridad social

El programa comenzará a operar en 2026 con el objetivo principal de mejorar las condiciones laborales en el sector salud.

Medicina en Colombia
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 29 de 2025
12:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A partir de enero de 2026, más de 8.000 estudiantes de Medicina en Colombia recibirán una remuneración mensual equivalente a un salario mínimo y serán afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) durante su año de internado obligatorio.

Recargo nocturno comenzará a pagarse desde las 7:00 de la noche: ¿Cómo quedará el pago?
RELACIONADO

Recargo nocturno comenzará a pagarse desde las 7:00 de la noche: ¿Cómo quedará el pago?

Así lo anunció el Ministerio de Salud y Protección Social, en cumplimiento de la Ley 2466 de 2025, que forma parte de la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional.

Internado médico con derechos laborales garantizados

El Ministerio informó que se girarán más de “200.000 millones de pesos directamente a los estudiantes beneficiarios” como parte de una política que busca dignificar el trabajo de quienes prestan servicios de salud en su etapa formativa. Esta medida responde a una demanda histórica del sector estudiantil y se enmarca en el compromiso del presidente Gustavo Petro con el trabajo decente.

¿Qué pasa con los ingresos superiores tras el aumento del salario mínimo, según la ley?
RELACIONADO

¿Qué pasa con los ingresos superiores tras el aumento del salario mínimo, según la ley?

La nueva disposición permitirá que los estudiantes de último año de Medicina cuenten con “una remuneración mensual durante el tiempo dedicado a la prestación de los servicios de salud a todos los colombianos”, según el comunicado oficial.

Reforma Laboral y transformación del sistema de salud

La implementación de esta medida está respaldada por la Ley 2466 de 2025, que modifica parcialmente las normas laborales en Colombia.

El Ministerio destacó que esta acción “reafirma el compromiso del Gobierno del presidente Gustavo Petro por cumplir con las demandas que desde hace tantos años venían reclamando estos estudiantes”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cuidado personal

¿El ciclismo afecta negativamente la vida sexual? La verdad detrás de los mitos

Alimentos

Cenas de fin de año: cómo evitar indigestión, gastritis y malestar el 31 de diciembre según la IA

Cuidado personal

Cámaras de bronceo podrían envejecer la piel y aumentar los riesgos de cáncer, según expertos

Otras Noticias

España

Inundaciones en el sur de España dejan tres víctimas mortales: alcalde de Alhaurín decretó luto oficial

España ha sufrido en los últimos años los efectos del cambio climático, con olas de calor más prolongadas y episodios de lluvias torrenciales cada vez más frecuentes.

Ejército Nacional

Ejército capturó a sujeto implicado en el hostigamiento a estación de policía de Tolima el pasado 7 de diciembre

Durante el operativo, el Ejército también capturó a otros dos integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) Frente Gerónimo Galeano.

Miguel Ángel Borja

¡Fin de la novela! Miguel Borja fue captado en México: así recibieron al colombiano

Feria de Cali

Silvestre Dangond suspende su concierto en Cali por problemas de salud: “No puedo seguir”

Ofertas de empleo

Ofertas de empleo en Bogotá este miércoles 31 de diciembre de 2025: hay vacantes sin experiencia