¿Qué pasa con los ingresos superiores tras el aumento del salario mínimo, según la ley?

Entre el 30 y 31 de diciembre, el Gobierno Nacional expedirá el decreto con el que se va a definir el aumento del salario mínimo para el año 2026, de acuerdo a lo explicado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

La decisión final se conocerá luego de que en las reuniones entre Gobierno, centrales obreras y gremios empresariales no lograran ponerse de acuerdo para fijar una cifra. Además, hay que tener en cuenta un factor adicional: el "salario vital" anunciado por el presidente Petro.

Por otro lado, hay muchas dudas entre los trabajadores, quienes tienen ingresos superiores al mínimo. Existe el interrogante sobre si quienes devengan mayor sueldo, también verán ajustados sus ingresos tras el incremento anual.

¿El aumento del salario mínimo obliga a subir los salarios superiores en Colombia?

La respuesta jurídica es clara: el aumento del salario mínimo en Colombia no obliga legalmente a subir los salarios que están por encima de ese umbral. Así lo establece la interpretación estricta de la norma laboral vigente, que aplica únicamente a los trabajadores que devengan exactamente el salario mínimo legal. Esta precisión es clave en un momento en el que el país espera la definición del ajuste salarial para 2026.

La abogada laboral Gina Lizzethe García Rivera explicó a La FM que el incremento decretado por el Gobierno tiene como destinatarios directos a quienes reciben el salario mínimo. En consecuencia, los trabajadores con ingresos superiores no están cobijados automáticamente por la medida, incluso en contextos de inflación que afectan el poder adquisitivo de toda la población ocupada.

Lo que la ley no obliga, pero el criterio laboral recomienda

Aunque no existe una imposición legal directa, la discusión no se agota en el plano normativo. García Rivera señaló que principios como la equidad salarial y la proporcionalidad interna pueden justificar ajustes en los salarios superiores, especialmente cuando existen desbalances dentro de las estructuras salariales de una empresa.

Desde la perspectiva de las buenas prácticas laborales, la experta indicó que corresponde a los empleadores decidir si ajustan los salarios por encima del mínimo. Para ello, recomendó evaluar incrementos escalonados o proporcionales, revisar las bandas salariales internas y asegurar coherencia entre salario, funciones y responsabilidades.