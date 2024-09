Expertos revelan cuál es el simple hábito que puede hacer más feliz a una persona

La búsqueda de la felicidad es un objetivo común en la vida de muchas personas, y en ese camino, un hábito sencillo puede ser más poderoso de lo que pensamos: la gratitud.

Diversos estudios han demostrado que practicar la gratitud de manera regular puede tener un impacto significativo en el bienestar emocional y mental, haciendo a las personas más felices y satisfechas con su vida.

La gratitud: clave para una vida más feliz

Practicar la gratitud, es decir, tomarse un momento cada día para reflexionar sobre las cosas por las que se está agradecido, ha mostrado beneficios notables en la salud mental y la felicidad general. Un estudio realizado por Emmons y McCullough en 2003, publicado en el Journal of Personality and Social Psychology, encontró que las personas que escribían en un diario de gratitud una vez a la semana reportaban niveles más altos de optimismo, menos síntomas físicos y mayor satisfacción con sus vidas en comparación con aquellos que no lo hacían. Los participantes que se enfocaron en lo que agradecían también mostraron menos síntomas de depresión y estrés.

Otro estudio, realizado por la Universidad de California en Berkeley, reveló que practicar la gratitud cambia la química del cerebro. Las personas que escribieron cartas de gratitud experimentaron mayores niveles de actividad en la corteza prefrontal medial, una región asociada con la toma de decisiones y la regulación de emociones positivas, incluso meses después de haber terminado de escribir las cartas. Esto sugiere que la gratitud puede tener efectos a largo plazo en el cerebro y en el estado de ánimo general.

Cómo practicar la gratitud en el día a día

Implementar este hábito es sencillo y no requiere mucho tiempo. Se puede comenzar por escribir tres cosas por las que se esté agradecido cada día, ya sea por la mañana o por la noche, en un diario o incluso en un bloc de notas digital. También se puede practicar la gratitud de manera verbal, compartiendo con familiares o amigos lo que apreciamos de ellos o del día en general.

Según el Dr. Robert A. Emmons, uno de los principales investigadores sobre la gratitud, "cuando las personas reflexionan sobre lo que aprecian, su enfoque cambia de lo que les falta a lo que tienen, lo que reduce la percepción de estrés y aumenta los sentimientos de bienestar". La gratitud no solo puede mejorar el estado emocional, sino que también fortalece las relaciones interpersonales y aumenta la resiliencia frente a situaciones adversas.