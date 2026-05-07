OMS advierte más casos de hantavirus tras brote en crucero, aunque descarta una pandemia global

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre la posibilidad de que se detecten más casos de hantavirus relacionados con el brote registrado en el crucero MV Hondius, aunque aseguró que el riesgo epidémico sigue siendo bajo y que no se trata del inicio de una pandemia.

De acuerdo con el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hasta ahora se han reportado ocho casos asociados al crucero que navegaba por el Atlántico, incluidos tres fallecimientos. Cinco infecciones fueron confirmadas como hantavirus y otras tres permanecen como sospechosas.

El barco, que transporta cerca de 150 pasajeros y tripulantes, se dirige hacia Tenerife, en España, donde se prevé una operación de evacuación a partir del lunes. Las autoridades sanitarias mantienen seguimiento a pasajeros hospitalizados o bajo vigilancia médica en Países Bajos, Suiza, Alemania y Sudáfrica.

¿Por qué la OMS cree que pueden aparecer más casos de hantavirus?

La OMS explicó que la cepa Andes del hantavirus, detectada en los pasajeros infectados, puede tener un periodo de incubación de hasta seis semanas. Por esa razón, el organismo considera posible que surjan nuevos casos en los próximos días o semanas.

La cepa Andes es la única conocida con transmisión de persona a persona. Además, no existe vacuna ni tratamiento específico contra el hantavirus, una infección que puede provocar síndrome respiratorio agudo y que suele asociarse al contacto con roedores.

Sin embargo, la responsable de prevención y preparación ante epidemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, insistió en que “no es el comienzo de una pandemia”, al señalar que el virus tiene una capacidad de contagio mucho menor que el covid-19. En la misma línea, el director de operaciones ante emergencias de la OMS, Abdi Rahman Mahamud, afirmó que el brote será “limitado” si se aplican medidas de salud pública adecuadas.

¿Cuál sería el origen del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius?

El origen exacto del foco infeccioso sigue sin confirmarse. Según la OMS, el primer pasajero fallecido, un neerlandés de 70 años, presentó síntomas el 6 de abril, lo que indicaría que el contagio ocurrió antes del inicio de la expedición.

Las autoridades chilenas señalaron que el matrimonio neerlandés que murió tras el viaje probablemente no se contagió en Chile, debido a que el recorrido realizado por ese país no coincide con los tiempos de incubación del virus. Por su parte, autoridades sanitarias argentinas afirmaron que, con la información disponible hasta ahora, tampoco es posible establecer el origen del contagio.

El hantavirus es considerado endémico en algunas regiones argentinas, especialmente en zonas cercanas a la cordillera de los Andes. Según los datos entregados en el informe, en los últimos años se han registrado alrededor de 60 casos anuales en ese país.

Mientras tanto, la naviera Oceanwide Expeditions aseguró que actualmente no hay personas con síntomas a bordo y que la vida dentro del crucero es “prácticamente normal”. Las autoridades también rastrean a los pasajeros que descendieron en la isla de Santa Elena entre el 22 y el 24 de abril, con el objetivo de identificar posibles contactos estrechos o nuevos enfermos.

La llegada del MV Hondius a Canarias ha generado preocupación entre habitantes y autoridades locales, especialmente por el recuerdo de la pandemia de covid-19. El gobierno regional indicó que el barco no atracará directamente en Tenerife, sino que permanecerá fondeado frente a la costa mientras se realiza la evacuación de pasajeros mediante embarcaciones auxiliares.